朴叙俊海外拍摄Marvel电影《惊奇队长2》2个月，因国内行程暂时中断拍摄返回韩国

演员朴叙俊原本正在海外拍摄Marvel电影《惊奇队长2》，日前也有消息传出该片将延后至2023年上映，而朴叙俊因韩国国内其他重要行程而暂时中断拍摄，已於11月2日返抵韩国。

11月2日根据韩国媒体《Star News》报导，朴叙俊已於昨日现身仁川国际机场回到韩国，他从9月3日为了电影《惊奇队长2》而飞往英国进行拍摄作业，出国近两个月的时间，直到11月2日才返回韩国。虽然目前电影《惊奇队长2》的拍摄尚未结束，但因为他已经有原本预定的韩国国内行程而必须暂时回国。

从9月出国当时朴叙俊所属公司就表示，非常感谢大家对朴叙俊的全新挑战相当关心以及支持鼓励，虽然也很清楚大家对於目前所演出的作品正式名称、角色、拍摄地点、拍摄时间相当好奇，与此电影相关的细节部分预计将於之后公开，希望大家能够支持朴叙俊直到他圆满结束所有拍摄行程。

虽然朴叙俊所属公司并未传达出正式的电影名称，不过他所拍摄的电影的确是《惊奇队长》的续集，至於朴叙俊在片中究竟是演什么样的角色，戏份是否吃重，目前也都还尚未有明确的介绍。《惊奇队长2》原订於2022年的11月11日上映，不过日前也已经有消息传出，本片将延后至2023年2月17日正式上映。

（封面图源：IG@bn_sj2013）

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