BTS防弹少年团的造型师太敷衍气炸粉丝：鞋子不合脚连走路都不舒服，何况还让他们穿著跳舞！

防弹少年团这么完美的表演,竟然被造型师拖了后腿。

10月24日,防弹少年团在首尔蚕室奥林匹克竞技场举办了盛大的线上演唱会「Permision To Dance On Stage」,这是继去年10月之后,时隔1年的演唱会,自然吸引了全球ARMY的关注。 2个小时的时间里,7名成员充满热情地演绎了24首歌曲,用激情燃烧著整个舞台,没有solo也没有小分队,每一首歌都是7人,看得所有粉丝激动不已。

(图源:IG@bts_bighit)

尽管成员们表演得相当卖力,但还是被眼尖的粉丝发现了瑕疵,可是这并不怪成员本人。 演唱会结束后各大SNS平台上出现了部份成员鞋子尺码不对的照片,JIN和J-HOPE在表演《Life Goes On》、《致渺小之物的诗》、《Dynamite》、《Butter》4首歌时所穿的鞋子一眼看过去就知道鞋子大了许多。 要知道防弹少年团的舞蹈是演出必不可少的环节,且动作大强度高,鞋子不合脚很容易引致扭伤、摔倒等意外。



