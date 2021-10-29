BTS防弹少年团的造型师太敷衍气炸粉丝：鞋子不合脚连走路都不舒服，何况还让他们穿著跳舞！

防弹少年团这么完美的表演，竟然被造型师拖了后腿。

10月24日，防弹少年团在首尔蚕室奥林匹克竞技场举办了盛大的线上演唱会「Permision To Dance On Stage」，这是继去年10月之后，时隔1年的演唱会，自然吸引了全球ARMY的关注。 2个小时的时间里，7名成员充满热情地演绎了24首歌曲，用激情燃烧著整个舞台，没有solo也没有小分队，每一首歌都是7人，看得所有粉丝激动不已。

（图源：IG@bts_bighit）

尽管成员们表演得相当卖力，但还是被眼尖的粉丝发现了瑕疵，可是这并不怪成员本人。 演唱会结束后各大SNS平台上出现了部份成员鞋子尺码不对的照片，JIN和J-HOPE在表演《Life Goes On》、《致渺小之物的诗》、《Dynamite》、《Butter》4首歌时所穿的鞋子一眼看过去就知道鞋子大了许多。 要知道防弹少年团的舞蹈是演出必不可少的环节，且动作大强度高，鞋子不合脚很容易引致扭伤、摔倒等意外。



BTS, did you wear shoes that were too big at the concert the other day? Fans protest the office. .. ..



「#BTS」Summary: https://t.co/qERdO3pTxm pic.twitter.com/BKsm3irRuU — KpopCeleb (@kpopceleb) October 28, 2021

照片经过网路的传播很快就被全球各地的粉丝们看到，引爆ARMY的不满，众人留言指责：「鞋子不合脚的话连走路都不舒服，竟然还让他们穿著跳舞」、「造型师出来挨打，给他们提供这种鞋子从安全角度来看就存在很大的问题」、「防弹赚那么多钱连一双合适的鞋子都穿不了吗？」 等。 更有粉丝指出这已经不是第一次发生类似的情况了，之前就有过让成员穿不合身的西服和大尺码鞋子演出、拍写真、拍MV等，粉丝们一直强调该问题，但仍得不到经纪公司的重视。

（封面图源：IG@bts_bighit）

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