「当热血球员遇到怠惰退役选手」朴柱炫&蔡钟协合作KBS新剧《走向你的速度493km》，演绎羽球追梦人的浪漫爱情！

#朴柱炫 和 #蔡钟协 的新作，值得期待耶~

《走向你的速度493km》是KBS 2TV预计在2022年上半年播出的新剧，讲述25岁青涩年纪、把运动视作全部的羽球选手和只把运动当做职业的选手在羽球半职业队里发生的充满热情的运动故事，也是像羽球的羽毛一样让人发痒、以最高时速493km强烈击中人心脏的罗曼史故事。

朴柱炫饰演把运动视作全部的羽球选手「朴太阳」（音），擅长强有力的杀球，一度是奥运夺冠的有力人选，然而却因为一次神秘事件突然离开了羽球界。 加入半职业队3年之后，她终於重新拿起球拍，以全盛期的自己为目标再一次挥洒热情。



（图源：935娱乐）

朴柱炫在Netflix剧集《人性课外课》里饰演裴葵莉，凭藉出色演技在第57届百想艺术大奖摘得电视部门女子新人演技奖，随后在KBS《丧尸侦探》、tvN《Mouse》担任女主角，被称为「怪物新人」。



（图源：Netflix《人性课外课》剧照）



（图源：KBS《僵尸侦探》剧照）



（图源：tvN《Mouse窥探》剧照）

蔡钟协饰演只是把羽球当做职业看待的选手「朴太俊」（音），退役后只想著过舒服日子，被市队开除后加入半职业队并遇见朴太阳，作为一个人和运动员都逐渐发生改变。



蔡钟协出道初期主演了《Between Friends》等几部好评网路剧，被观众封为「网路剧朴宝剑」，去年出演《Stove League金牌救援》（另译：奇迹拍档）后因暖男外形和稳定的演技而受到关注，之后凭《Sisyphus: the myth》、《来魔女食堂吧》 继续提高人气，更在《无法抗拒的他》中被观众称为「最帅男二」，这次是他第一次在三大台电视剧中担任主角。



（图源：JTBC《Sisyphus: the myth》剧照）



（图源：JTBC《无法抗拒的他》剧照）



（图源：TVING《来魔女食堂吧》剧照）

（封面图源：935娱乐，YNK娱乐）

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