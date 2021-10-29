BTS防彈少年團的造型師太敷衍氣炸粉絲：鞋子不合腳連走路都不舒服，何況還讓他們穿著跳舞！

防彈少年團這麼完美的表演，竟然被造型師拖了後腿。

10月24日，防彈少年團在首爾蠶室奧林匹克競技場舉辦了盛大的線上演唱會「Permision To Dance On Stage」，這是繼去年10月之後，時隔1年的演唱會，自然吸引了全球ARMY的關注。 2個小時的時間裡，7名成員充滿熱情地演繹了24首歌曲，用激情燃燒著整個舞台，沒有solo也沒有小分隊，每一首歌都是7人，看得所有粉絲激動不已。

（圖源：IG@bts_bighit）

儘管成員們表演得相當賣力，但還是被眼尖的粉絲發現了瑕疵，可是這並不怪成員本人。 演唱會結束後各大SNS平台上出現了部份成員鞋子尺碼不對的照片，JIN和J-HOPE在表演《Life Goes On》、《致渺小之物的詩》、《Dynamite》、《Butter》4首歌時所穿的鞋子一眼看過去就知道鞋子大了許多。 要知道防彈少年團的舞蹈是演出必不可少的環節，且動作大強度高，鞋子不合腳很容易引致扭傷、摔倒等意外。



BTS, did you wear shoes that were too big at the concert the other day? Fans protest the office. .. ..



「#BTS」Summary: https://t.co/qERdO3pTxm pic.twitter.com/BKsm3irRuU — KpopCeleb (@kpopceleb) October 28, 2021

照片經過網路的傳播很快就被全球各地的粉絲們看到，引爆ARMY的不滿，眾人留言指責：「鞋子不合腳的話連走路都不舒服，竟然還讓他們穿著跳舞」、「造型師出來挨打，給他們提供這種鞋子從安全角度來看就存在很大的問題」、「防彈賺那麼多錢連一雙合適的鞋子都穿不了嗎？」 等。 更有粉絲指出這已經不是第一次發生類似的情況了，之前就有過讓成員穿不合身的西服和大尺碼鞋子演出、拍寫真、拍MV等，粉絲們一直強調該問題，但仍得不到經紀公司的重視。

（封面圖源：IG@bts_bighit）

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