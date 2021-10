从第二周起收视从未输过！李荷妮《One the Woman》压倒性胜利南宫珉《黑色太阳》的原因

《黑色太阳》在播出前,光有「南宫珉」这三个字就吸引庞大观众注意,李荷妮的《One the Woman》倒是播出后渐渐传出口碑呢!

在韩国同时段播出的金土剧《One the Woman》与《黑色太阳》,虽然在收看年龄层有差异(《黑色太阳》首周19禁,后续皆为15禁),但《One the Woman》收视率上明显持续上涨,《黑色太阳》却有下滑趋势。《One the Woman》是怎么做到反超《黑色太阳》的?

▼《One the Woman》起步在SBS金土剧里算低,不过在第2集败给《黑色太阳》之后,犹如绝地大反攻直破10%门槛,《黑色太阳》却始终未能超越。《One the Woman》除了在韩国本土电视与OTT拥有高收视人口,在海外OTT成绩也不俗(参照香港黄viu与台湾各平台)。

(图源:Naver官网截图)

韩国媒体就有一篇报导‎〈李荷妮的搞笑是如何压倒南宫珉的严肃?〉,该文分析了《One the Woman》与《黑色太阳》的异同,相同的地方包含动作戏以及主角都想斩除政府机关弊端,而两者呈现出来的风格大相迳庭,这也成为观众选择上的差异,以下由小编消化后整理之:

主角与配角的交流模式,轻松vs警戒

《One the Woman》与《黑色太阳》基本上都是单一主角,故事围绕著李荷妮饰演的赵妍珠或是南宫珉饰演的韩志赫。《One the Woman》目前剧情趋向浪漫喜剧,赵妍珠身边有韩胜旭(李相仑 饰)与法务组组长卢学泽(金昌完 饰),三人组成的联盟相处上会斗嘴却又互相信任。

(图源:IG@sbsdrama.official)

相反的,《黑色太阳》是部谍报剧,韩志赫时时处於警戒状态,就算身边有刘在伊(金芝恩 饰)与千明基(玄凤植 饰)帮忙,但彼此并非全然的信任,导致整部剧相对沉重。有其他媒体直指《黑色太阳》就是少了「友谊」元素,韩志赫孤军奋战的情节显得沉重且单调。

(图源:IG@mbcdrama_now)

反转现实的压迫vs典型的英雄模式

《One the Woman》剧情让能言善道且据理力争的赵妍珠,进了财阀家就不断的教训恶质的公婆一家人,此一情节反转了现实中的许多人遇到的家庭压力,让观众倍感痛快;《黑色太阳》是典型的英雄叙事模式,比较无法带给观众现实上的安慰。

(图源:IG@sbsdrama.official)

(图源:IG@mbcdrama_now)

明快的对决vs暗中的解谜

《One the Woman》最新第8集已可以看到赵妍珠掌握了贪污检察官柳承德的底细以及韩柱集团的把柄,然而《黑色太阳》却还在迷雾中看不清谁是正派谁是反派。相对於《One the Woman》及时带来的畅快与粉红泡泡,《黑色太阳》的复杂性已经让一些观众直呼吃不消。

该作者最后下结论:「仔细观察《One the Woman》大胜《黑色太阳》的理由也能看出大众的取向,在郁闷的现实当中,与其艰险的追本溯源,不如说渴望及时雨的降临。」

(封面图源:FB@SBSdrama、《黑色太阳》官网截图)

