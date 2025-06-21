南宫珉吐露新人时期的痛苦过往：「读完剧本后被撤换」是充满了泪水的可怕回忆

近期以韩剧《我们的电影》回归的实力派演员南宫珉，回忆起无名时期的往事令人心酸。大神刘在锡也相当有共鸣！

近期播出的SBS节目《只要有空，》中，全新韩剧《我们的电影》主演南宫珉、全余贇（全汝彬）、李雪作为嘉宾出演。开场时，三人分享了各自与汝矣岛的相关回忆。

南宫珉说：「新人时代电视台都集中在汝矣岛，只要一来这里，就会想起被骂的记忆，都是批评骂声。」他回忆起痛苦的往事。刘在锡也表示：「我从新人时代起就经常来这里，对我来说也是充满了泪水。」表示相当有同感。



另一方面，刘在锡提到：「以前和南宫珉在棚里录制节目时，导演们会开扩音，对大家说很多话。」南宫珉苦笑著说：「他们会开扩音，在众人面前说我犯的错。」

刘在锡说：「那时导演们脾气都很火爆，真的很可怕。我再也不想回到那个时代，实在太惨了。」柳演锡也透露：「如果NG太多，我的戏份还会被排到最后。」描述了当时严峻的拍摄现场气氛。



移至餐厅后，三人继续分享新人时期的回忆并彼此为对方应援。刘在锡安慰说：「南宫珉这么多年来也很辛苦吧。」南宫珉则坦言：「我参加了三个公开徵选都落选，通常试镜后十天内会有回覆，没消息时就知道没过。」

南宫珉还回想起曾因读完剧本后被撤换的痛苦经历，令众人惊讶。他说：「读完剧本后和大家一起吃饭喝酒，感情变好，但后来被撤换了。当时自己一个人没办法出去，其他人上电视时，我会想『替代我的人是谁？』」

他接著说：「看到到现在还活著的人在颁奖典礼上，我会想『你还活著啊』。」刘在锡也表示：「我也会产生这种战友情感。」透露了在严酷演艺圈中努力坚持的心声。

目前，SBS 新剧《我们的电影》由南宫珉和全余贇主演，讲述经历「第二部作品诅咒」束缚的电影导演，和一位在生命的终点希望成为人生主角的演员志愿生的故事，是一部治愈伤痛并深爱的爱情剧。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻