從第二週起收視從未輸過！李荷妮《One the Woman》壓倒性勝利南宮珉《黑色太陽》的原因

《黑色太陽》在播出前,光有「南宮珉」這三個字就吸引龐大觀眾注意,李荷妮的《One the Woman》倒是播出後漸漸傳出口碑呢!

在韓國同時段播出的金土劇《One the Woman》與《黑色太陽》,雖然在收看年齡層有差異(《黑色太陽》首週19禁,後續皆為15禁),但《One the Woman》收視率上明顯持續上漲,《黑色太陽》卻有下滑趨勢。《One the Woman》是怎麼做到反超《黑色太陽》的?

▼《One the Woman》起步在SBS金土劇裡算低,不過在第2集敗給《黑色太陽》之後,猶如絕地大反攻直破10%門檻,《黑色太陽》卻始終未能超越。《One the Woman》除了在韓國本土電視與OTT擁有高收視人口,在海外OTT成績也不俗(參照香港黃viu與台灣各平台)。

(圖源:Naver官網截圖)

韓國媒體就有一篇報導‎〈李荷妮的搞笑是如何壓倒南宮珉的嚴肅?〉,該文分析了《One the Woman》與《黑色太陽》的異同,相同的地方包含動作戲以及主角都想斬除政府機關弊端,而兩者呈現出來的風格大相逕庭,這也成為觀眾選擇上的差異,以下由小編消化後整理之:

主角與配角的交流模式,輕鬆vs警戒

《One the Woman》與《黑色太陽》基本上都是單一主角,故事圍繞著李荷妮飾演的趙妍珠或是南宮珉飾演的韓志赫。《One the Woman》目前劇情趨向浪漫喜劇,趙妍珠身邊有韓勝旭(李相侖 飾)與法務組組長盧學澤(金昌完 飾),三人組成的聯盟相處上會鬥嘴卻又互相信任。

(圖源:IG@sbsdrama.official)

相反的,《黑色太陽》是部諜報劇,韓志赫時時處於警戒狀態,就算身邊有劉在伊(金芝恩 飾)與千明基(玄鳳植 飾)幫忙,但彼此並非全然的信任,導致整部劇相對沉重。有其他媒體直指《黑色太陽》就是少了「友誼」元素,韓志赫孤軍奮戰的情節顯得沉重且單調。

(圖源:IG@mbcdrama_now)

反轉現實的壓迫vs典型的英雄模式

《One the Woman》劇情讓能言善道且據理力爭的趙妍珠,進了財閥家就不斷的教訓惡質的公婆一家人,此一情節反轉了現實中的許多人遇到的家庭壓力,讓觀眾倍感痛快;《黑色太陽》是典型的英雄敘事模式,比較無法帶給觀眾現實上的安慰。

(圖源:IG@sbsdrama.official)

(圖源:IG@mbcdrama_now)

明快的對決vs暗中的解謎

《One the Woman》最新第8集已可以看到趙妍珠掌握了貪污檢察官柳承德的底細以及韓柱集團的把柄,然而《黑色太陽》卻還在迷霧中看不清誰是正派誰是反派。相對於《One the Woman》及時帶來的暢快與粉紅泡泡,《黑色太陽》的複雜性已經讓一些觀眾直呼吃不消。

該作者最後下結論:「仔細觀察《One the Woman》大勝《黑色太陽》的理由也能看出大眾的取向,在鬱悶的現實當中,與其艱險的追本溯源,不如說渴望及時雨的降臨。」

(封面圖源:FB@SBSdrama、《黑色太陽》官網截圖)

