《我们的电影》冷漠不懂爱的南宫珉遇见热情燃烧生命的全汝彬！最终四集这部电影能顺利完成吗～

从剧情设定就笼罩在忧伤气氛中的《我们的电影》，一公开曾被某韩国媒体记者批评「最低收视率」，南宫珉更亲上火线回应身为男主角理应扛起收视率的责任，并且对自己的作品有信心。

SBS金土电视剧《我们的电影》剧情描述一位原本应飞黄腾达却受同为导演的父亲所影响，而变得沉寂的导演李济河（南宫珉饰），几经思考决定重拍父亲名作《白色之恋》并创新为自我风格，剧中女主角罹患绝症时日无多，他找到了一位参考顾问，也是即将面临死亡的李多恩（全汝彬饰），想不到多恩真实的演技说服了群众，於是获选为这部戏的女主角，但，这部电影能够顺利完成拍摄吗？



李济河导演因为儿时目睹父亲把拍戏排在生活中的第一位，总是不管他与生病中的母亲，更是闹出外遇绯闻，令他对父亲有一股怨恨，并且不相信爱情的存在，即使以往曾与女演员传出恋情，那也都是女演员单方面的认知。不过当他遇见李多恩，却开始改变了想法。李多恩也许病魔缠身，却依旧对演戏有著热情，甚至参加试镜用演技说服了所有人。她更是不吝於对李济河导演表达爱慕之意，让冷漠的济河渐渐敞开心胸。



生活中一向独来独往的李济河，为了不让太多人知道李多恩的病情，必须多为她著想，为她安排了友人担任司机兼经纪人，照顾她的三餐与吃药时间，这些体贴也许在很多工作人员眼中觉得两人有些暧昧，不过李济河却以两人不该跨过界线为由，拒绝了李多恩的告白。李多恩依旧努力演好自己的戏，但李济河的心中却开始出现了变化。



在探访父亲的作品《白色之恋》原著剧本的细节过程，让李济河越来越明白当时父亲与母亲的心情，以及这部作品不可缺少的要素，就是他所不懂得的爱情。与即使生命即将到达尽头，却能够勇敢向心爱的人表达心意的李多恩比起来，李济河实在太过封闭自己，不过在第八集的最后，也送上了非常感动的剧情高潮，到底最后4集能不能让两人出现HE的转机？这一部电影能够如期完成吗？



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