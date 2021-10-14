「只要我不尴尬，尴尬的就是别人！」《海岸村恰恰恰》金宣虎被打戏份的片场竟然是这个样子～

金宣虎完美地诠释了什么叫做「只要我演技好，人再多都不尴尬」。

金宣虎和申敏儿主演的《海岸村恰恰恰》正在热播中，从首播开始就收视率节节升高，是近期最热门的韩剧之一。 随著剧情接近尾声，金宣虎扮演的男主角「洪斗植」的缺失的5年秘密被揭开。 10月10日播出的剧集里，金道河（李锡炯 饰）在得知洪班长的本名之后愤怒挥拳，原来金道河的爸爸是洪斗植曾经工作过的公司里的警卫大叔。 即使被打到嘴角出血，跌坐在地上，洪斗植依旧没有反抗的意思，只是表情里带著后悔和「该来的终究来了」的坦然，情绪极为复杂，似乎欠了对方很大一笔债一般。 该场景播出当时看得观众心疼不已，洪班长这样神色黯然的模样还是第一次见到。



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

相关戏份拍摄现场的花絮日前在网路上曝光，网友们看完后全都哈哈大笑。 拍摄这个镜头时，金宣虎其实是被剧组工作人员围著的，一个人面对十数人，有的扛著摄影机，有的拿著收音麦克风，有的拿著反光板，有的拿著遮光板，全都围著男主角。 一般人遇到这种状况很难不笑场，然而金宣虎却非常专业，不仅没有笑场，还演绎出了场景需要的情绪起伏，没有搭档演员又怎么样？ 对著镜头自己照样演，彷佛镜头就是搭档，眼睛里噙满泪水，下一秒就要哭出来一样。



看到这出场景的网友们也纷纷留言评论，无不赞美金宣虎的演技，表示：「果然不是谁都能当演员的」、「场面太尴尬了，尴尬到想抠脚，金宣虎怎么受得了？」、「居然不会笑场」、「演技天才啊，是天才」等。

（封面图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

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