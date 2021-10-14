「只要我不尴尬，尴尬的就是别人！」《海岸村恰恰恰》金宣虎被打戏份的片场竟然是这个样子～

「只要我不尴尬，尴尬的就是别人！」《海岸村恰恰恰》金宣虎被打戏份的片场竟然是这个样子～

韩剧   2021年10月14日   星期四08:00   Tracy   4

金宣虎完美地诠释了什么叫做「只要我演技好，人再多都不尴尬」。

金宣虎和申敏儿主演的《海岸村恰恰恰》正在热播中，从首播开始就收视率节节升高，是近期最热门的韩剧之一。 随著剧情接近尾声，金宣虎扮演的男主角「洪斗植」的缺失的5年秘密被揭开。 10月10日播出的剧集里，金道河（李锡炯 饰）在得知洪班长的本名之后愤怒挥拳，原来金道河的爸爸是洪斗植曾经工作过的公司里的警卫大叔。 即使被打到嘴角出血，跌坐在地上，洪斗植依旧没有反抗的意思，只是表情里带著后悔和「该来的终究来了」的坦然，情绪极为复杂，似乎欠了对方很大一笔债一般。 该场景播出当时看得观众心疼不已，洪班长这样神色黯然的模样还是第一次见到。

（图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

相关戏份拍摄现场的花絮日前在网路上曝光，网友们看完后全都哈哈大笑。 拍摄这个镜头时，金宣虎其实是被剧组工作人员围著的，一个人面对十数人，有的扛著摄影机，有的拿著收音麦克风，有的拿著反光板，有的拿著遮光板，全都围著男主角。 一般人遇到这种状况很难不笑场，然而金宣虎却非常专业，不仅没有笑场，还演绎出了场景需要的情绪起伏，没有搭档演员又怎么样？ 对著镜头自己照样演，彷佛镜头就是搭档，眼睛里噙满泪水，下一秒就要哭出来一样。

看到这出场景的网友们也纷纷留言评论，无不赞美金宣虎的演技，表示：「果然不是谁都能当演员的」、「场面太尴尬了，尴尬到想抠脚，金宣虎怎么受得了？」、「居然不会笑场」、「演技天才啊，是天才」等。

（封面图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

留言/评论
  • 連廚師都來圍觀XD 廚師太搶眼😂居然沒出戲，厲害。 被質問時，洪班長表情瞬間變化做得很好,變成洪斗植。
    56分前
  • 尷尬到想摳腳是怎樣啦😄😄😄😅
    52分前
  • 就是專業的拍攝場面，有很好笑嗎？哪來的尷尬？ 這是一場情緒戲，當然要表現出演員的專業。
    22分前
  • 你這句只要我不尷尬，尷尬就是別人🙂🙂🙂說的好實在
    46分前
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 「只要我不尴尬，尴尬的就是别人！」《海岸村恰恰恰》金宣虎被打戏份的片场竟然是这个样子～
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手