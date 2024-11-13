曾与宋再临合作，《Two Weeks》朴河宣、《剩余公主》温朱莞悼念，金民教恸：「又一颗星星要埋心底」

宋再临12日过世，除了合作过《拥抱太阳的月亮》的郑殷杓、合作过《先热情地打扫吧》的裕善，还有朴呼山、洪锡天等等宋再临圈内熟人透过SNS悼念外……曾合作的金民教、温朱莞、朴河宣等人也传达不舍。

*先前报导回顾：‎〈宋再临过世，《拥月》郑殷杓、《打扫吧》裕善等人悼念，朴呼山、洪锡天、李伊自责「对不起」〉‎



宋再临2014年曾做客情境喜剧节目《SNL Korea》和金民教、安英美等人同场演出，金民教悲痛道：「再临啊……一个月前还用开朗的声音打电话说正在演出，你为什么……为什么……又一颗星星要埋在心底……我会永远记住的……」



安英美则发了白色菊花哀悼：「谨祈求故人冥福……」



▼宋再临受邀《SNL Korea》与安英美、金民教等人kuso经典电影《霜花店》片段



近几个月才合作音乐剧《凡尔赛玫瑰》的音乐剧演员徐胜源写道：「#rip #宋再临／虽然不太清楚……但很辛苦吧？几天前突然想起你的时候应该打电话给你的……现在在那个地方怎么样……？会长久记住你转瞬的微笑。」



演员柳延（유연）发了宋再临黑白照，一样写了「谨祈求故人冥福……」而歌手吉建（Kil Gun，KG）、艺人张圣圭和宋再临不熟，但都有感而发表示遗憾。



今午（13日），2013年合作过《Two Weeks》的朴河宣透露到灵堂致意了：「致意回来的路上。每次送走身边的人都不觉得是别人的事。在片场总是笑著、默默努力，还会和工作人员开玩笑，一切都很喜欢……一直在默默应援与关注呢……心里太遗憾了，在那世界安息吧。」



▼《Two Weeks》两人对戏片段



2014年合作过《剩余公主》的温朱莞也在今日悼念：「谨祈求故人冥福。辛苦了……祈祷能安息……」



▼《剩余公主》主演群宋再临、曹宝儿、温朱莞与朴芝秀记者会上合影



宋再临灵堂设於首尔汝矣岛圣母医院殡仪馆2号室，明（14）日中午出殡。



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