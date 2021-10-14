只对女性开放的快乐天堂！不愧是「成人Idol」，Narsha导演的猛男秀来了

闪瞎女观众眼睛的拉斯维加斯猛男秀，韩国竟然也有了，导演还是女爱豆。

熟悉韩娱圈的人一定都听过Brown Eyed Girls这支女团吧，大红的《Abracadabra》扭臀舞就出自她们，是K-POP界独一无二的「成人爱豆」，主打性感熟女风，成员们的舞台表演也是热辣无比，随时随地地撩拨著人心。 而出自该女团的成员Narsha最近一声不响地就做了件大事，居然推出了导演处女作「Wid Wild」第1季节之《Fantastic Nightmare》，而且十分符合她成人爱豆团出身的名号，因为这是一场转为女生安排的19禁猛！男！秀！

Narsha表示：「接触过美国的男脱衣舞俱乐部和魔力麦克秀之后就想为什么韩国没有这种形式的演出呢？ 在美国这类秀场并不是什么风月场所，而是女性可以轻松观看的场合，作为歌手、作为普通女性，我还蛮渴望这类文化的。 这次又遇到执导Brown Eyed Girls19禁演唱会的导演，於是就有了这次的猛男秀。」



（图源：IG@narsha81）

日前Wild Wild官方帐号就公开了参加演出的猛男演员们，一群帅哥半裸出镜，全都是宽肩窄腰倒三角身材，巧克力腹肌一个比一个明显，下半身穿著紧绷的牛仔裤，真的让女生们不知道该看哪里了。



（图源：IG@wildwild_official）

虽说都是猛男，但猛男的类型也不同，有长发飘逸的文青型、有皮肤白皙的奶狗型、有气质非凡的霸道总裁型，还有外国猛男！！简直就是女生们的天堂啊，突然感受到了古代皇帝选妃的快乐（开玩笑）！！



（图源：IG@wildwild_official）

据说整场秀禁止男士和19岁以下的女生进场，连工作人员都是女生呢。 姐妹们，是不是很好奇，下次来韩国的时候一定要看啊！！

（封面图源：IG@wildwild_official）

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