GFRIEND银河、信飞、严智与BPM娱乐签约！将组成三人女团再次出道：「感谢等待我们的粉丝们」

6日，GFRIEND出身银河、信飞、严智与BPM（Big Planet Made）签订专属合约，宣告新的出发，官方推特也上传了三人的个人照、团体照。



（图源：Twitter@bpmentofficial）

银河：「不知不觉过了很长时间，对等待已久的粉丝们感到抱歉和感谢。我和信飞，严智一起在BPM娱乐展开新的开始，非常感谢大家一直支持我，喜爱我，想用好的歌曲和好的舞台报答大家，请大家拭目以待。」



（图源：Twitter@bpmentofficial）

信飞：「经过长时间的思考，与银河、严智一起在BPM娱乐展开新的开始。非常感谢相信我们、等待我们的粉丝们，遇到新鸟巢展开翅膀的这一瞬间既激动又紧张，但是以后会努力展现好的音乐和多样的活动，请大家多多支持和关注！」



（图源：Twitter@bpmentofficial）

严智：「以后银河、信飞、严智将一起作爲三人组合，在新的所属公司 BPM 娱乐中一起合作。虽然有很多苦恼，但是很多事情都整理好了，准备好的现在，非常期待新的开始活动。忙碌又愉快地做了工作的准备，我们会努力的，希望大家多多期待和支持。」



（图源：Twitter@bpmentofficial）

GFRIEND出道6年，以整齐的刀群舞闻名，还拥有不少脍炙人口的歌曲，今年5月无预警解散震惊粉丝。不过...成员们接下来将展开新发展，所愿与 IOK Company 签约、睿隣与 Sublime Artist Agency 签约、裕株则签约KONNECT娱乐， 银河、信飞、严智也将在BPM娱乐公司以3人组合的形式进行活动。



（图源：Source Music、 IOK Company、Sublime Artist Agency、KONNECT娱乐）

（封面图源：Twitter@bpmentofficial、Twitter@GFRDofficial）

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