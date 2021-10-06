洪班长的船不会拆除！《海岸村恰恰恰》人气爆冲却苦了当地居民！tvN呼吁游客切勿擅闯私人住家

目前话题讨论度超级高的tvN浪漫爱情韩剧《海岸村恰恰恰》，由於人气爆棚也因此有许多观众希望到拍摄地一游，不过拍摄时有许多房屋是真正有人居住的，太多游客任意走动也造成当地居民生活上的困扰。



（图源：Facebook@tvN drama）

最近热播中的韩剧《海岸村恰恰恰》因人气高涨，每日来到浦项参观的游客们也日益增加，不过居住在拍摄地点附近的居民们却开始感到不便，游客们不分昼夜地拍照以及发出噪音，甚至任意闯入有人居住的民宅，让当地居民不堪其扰，对此tvN也特别在SNS上发出声明。



（图源：Facebook@tvN drama）

《海岸村恰恰恰》制作团队於今日透过社群媒体发表了公告。



呼吁观众们在访问拍摄地点浦项的时候，一定要留意剧中有许多地点是属於私人空间，譬如惠珍的家、洪班长的家、坎离奶奶的家、楚熙的家等，在当时拍摄时是向对方承租后进行拍摄，目前拍摄也几乎完成了，所以已经有当地人居住，希望大家不要误闯。



（图源：Facebook@tvN drama）

虽然制作团队对於电视剧能够如此受欢迎，感到相当高兴，不过在观众们纷纷前往拍摄地点朝圣时，仍希望大家能遵守应有的礼仪，不要打扰当地人的生活，随意进出他们的居住空间。如果大家希望来此地感受一下剧中公辰港的风光，浦项市也将协助，在拍摄完毕后依旧保留清河市场的鱿鱼铜像以及四方纪念公园山上的船只，感谢所有热情观众对於《海岸村恰恰恰》的厚爱。



（图源：Facebook@tvN drama）

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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