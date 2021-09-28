《鱿鱼游戏》「智英」李瑜美作品多多！《绑架影帝黄晸珉》与《医师耀汉》中都有演出！

近日因演出全球瞩目的韩国影集《鱿鱼游戏》「智英」一角而受到许多人关注的演员李瑜美，其实横跨大小萤幕有著许多作品经历，演技也逐渐磨练到戏份越来越多，在《鱿鱼游戏》中她短暂与姜晓结识，最后还以「谢谢你跟我一起玩」而退场，令人印象深刻。

李瑜美在近日韩国上映连续7周稳坐票房冠军的电影《绑架影帝黄晸珉》也有精彩演出，台湾也在9月17日上映，片中她饰演一位与黄晸珉一同成为人质的女孩，片中还被打得鼻青脸肿，面对一群冷血歹徒，她与影帝必须合作逃出魔掌。可能海外观众比较不熟悉，其实李瑜美还有许多电影作品如《朴花英》《大人们都不知道》等。

外型有些类似李圣经，相当可爱的李瑜美，除了最近的电影作品外，也曾经演出《医师耀汉》、《加油吧威基基》及《365逆转命运的一年》等，可能都算是配角角色戏份不太多，不过这一次在《鱿鱼游戏》中，即使戏份不多却也相当有存在感，编号240号的女孩智英，感觉没有生存的意义，与姜晓聊了不到半小时，直接放弃游戏自我淘汰，但最终还带著微笑说「谢谢你跟我一起玩」，相信观众都看得鼻酸了。

李瑜美在另一部Netflix的作品《现在我们学校》也有演出，预计将於2022年正式公开。



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