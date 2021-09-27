他们哪里吸的是烟啊，明明是女饭们的「魂」！

虽说不提倡吸烟这种行为，但是有时候男人抽起烟来帅得掉渣有没有？

当韩剧男神与剧情结合在了一起，那种氛围感之下个个都是「勾魂人」，今天就随小编一起来看看那些抽烟帅气到炸裂的男星吧。

《某一天灭亡来到我家门前》徐仁国

半叼著香烟，仿佛下一秒就要掉下来一般，徐仁国将这种漫不经心与「老子就这样，你能怎么样」的狂傲不羁表现得淋漓尽致，看到嘴角那个轻蔑的上挑角度了吗？



《无法抗拒的他》宋江

哟哟哟，端正好青年宋江不仅演了海王渣男，还学会了抽烟，很有种「事后男」的味道。



《我的室友是九尾狐》张基龙

别人抽烟伤肺，千年男狐狸精吸烟那就是要你的命啊，突然就有了那种活了999年的肃穆沧桑的感觉了。



▲tvN《我的室友是九尾狐》截图

《启动》丁海寅

可能因为是童颜的原因，大家很难把丁海寅和香烟联系在一起，然而电影《启动》中，抽烟的丁海寅有一种性感的颓废美，演技和帅气一样没丢。



▲电影《启动》截图

《Move to Heaven：我是遗物整理师》李帝勋

深吸一口烟，烟雾缭绕，有种一切尽在他掌握中的错觉。 抽烟的李帝勋=痞帅巅峰。



▲Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》截图

《黑道律师文森佐》宋仲基

因为人设戒烟设定，剧里打火机出现的次数多於香烟，但看到宋仲基抽烟的镜头只想说帅！炸！了！随手点烟，将沉稳大气演绎到了另一个境界。



▲tvN《黑道律师文森佐》截图

《鱿鱼游戏》朴海秀

你说你吸烟就吸烟吧，干嘛还戴副眼镜，眼镜戴就戴吧，干嘛要用手指去扶？？？这该死的中年男人魅力！



▲Netflix《鱿鱼游戏》截图

「首图：ig@hi_songjoongki、@holyhaein、@juanxkui、@songkang_b」

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