他们哪里吸的是烟啊，明明是女饭们的「魂」！

虽说不提倡吸烟这种行为，但是有时候男人抽起烟来帅得掉渣有没有？
当韩剧男神与剧情结合在了一起，那种氛围感之下个个都是「勾魂人」，今天就随小编一起来看看那些抽烟帅气到炸裂的男星吧。
《某一天灭亡来到我家门前》徐仁国
半叼著香烟，仿佛下一秒就要掉下来一般，徐仁国将这种漫不经心与「老子就这样，你能怎么样」的狂傲不羁表现得淋漓尽致，看到嘴角那个轻蔑的上挑角度了吗？
담배 맛 떨어지네 pic.twitter.com/smU93Xvigp— 포포 (@popo_cccc) May 10, 2021
《无法抗拒的他》宋江
哟哟哟，端正好青年宋江不仅演了海王渣男，还学会了抽烟，很有种「事后男」的味道。
담배피우는거 개조아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ#송강 #알고있지만 https://t.co/9qqvFv9XDp pic.twitter.com/pE4wPY4fSZ— 럽송 (@lovesong423) August 10, 2021
《我的室友是九尾狐》张基龙
别人抽烟伤肺，千年男狐狸精吸烟那就是要你的命啊，突然就有了那种活了999年的肃穆沧桑的感觉了。
▲tvN《我的室友是九尾狐》截图
《启动》丁海寅
可能因为是童颜的原因，大家很难把丁海寅和香烟联系在一起，然而电影《启动》中，抽烟的丁海寅有一种性感的颓废美，演技和帅气一样没丢。
▲电影《启动》截图
《Move to Heaven：我是遗物整理师》李帝勋
深吸一口烟，烟雾缭绕，有种一切尽在他掌握中的错觉。 抽烟的李帝勋=痞帅巅峰。
▲Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》截图
《黑道律师文森佐》宋仲基
因为人设戒烟设定，剧里打火机出现的次数多於香烟，但看到宋仲基抽烟的镜头只想说帅！炸！了！随手点烟，将沉稳大气演绎到了另一个境界。
▲tvN《黑道律师文森佐》截图
《鱿鱼游戏》朴海秀
你说你吸烟就吸烟吧，干嘛还戴副眼镜，眼镜戴就戴吧，干嘛要用手指去扶？？？这该死的中年男人魅力！
▲Netflix《鱿鱼游戏》截图
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