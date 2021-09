防弹少年团第三次出席联合国大会！今晚将带来演讲及表演

防弹少年团已经於前天离开韩国,今晚就要在联合国大会上进行第三次演讲啦!

防弹少年团本月14日被韩国总统文在寅任命为「未来世代与文化的总统特使」,18日乘飞机前往美国参加第76届联合国大会,将於今晚8点(美国时间上午8点)在「永续发展目标(SDGs Moment)」相关会议上代表青年世代和未来世代进行演讲和表演,届时将通过UN官方Youtube频道、UN Web TV官网和UN官方Twitter进行直播。



Don’t miss musical performance by special guests @BTS_twt at UNHQ! They join @antonioguterres & world leaders at our SDG Moment event to inspire action for the #GlobalGoals & a better world for everyone.



Tune in here Monday, 20 September at 8am EST! pic.twitter.com/brMxwb0xZ2