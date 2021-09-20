防弹少年团第三次出席联合国大会！今晚将带来演讲及表演

防弹少年团已经於前天离开韩国，今晚就要在联合国大会上进行第三次演讲啦！

防弹少年团本月14日被韩国总统文在寅任命为「未来世代与文化的总统特使」，18日乘飞机前往美国参加第76届联合国大会，将於今晚8点（美国时间上午8点）在「永续发展目标（SDGs Moment）」相关会议上代表青年世代和未来世代进行演讲和表演，届时将通过UN官方Youtube频道、UN Web TV官网和UN官方Twitter进行直播。



Don’t miss musical performance by special guests @BTS_twt at UNHQ! They join @antonioguterres & world leaders at our SDG Moment event to inspire action for the #GlobalGoals & a better world for everyone.



Tune in here Monday, 20 September at 8am EST! pic.twitter.com/brMxwb0xZ2 — United Nations (@UN) September 19, 2021

这将是防弹少年团第三次在联合国大会上进行演讲。 2018年9月24日，防弹少年团第一次受邀出席第73届联合国大会，在UNICEF（联合国儿童基金会）的青年议题「Generation Unlimited（无限世代）」的发布仪式上由队长RM作为代表进行演讲，向全世界青年传达了「Love Yourself」的资讯。



去年9月23日，防弹少年团再次受邀线上出席第75届联合国大会，在联合国卫生安全友好之友小组高级会议上公开了向全世界青年传递的影片信息，告诉全世界正在身处困难之中的未来世代：「Life goes on. Let's live on.」



这一次，防弹少年团在联合国大会上除了演讲之外还将带来表演，随后接受美国广播公司采访，分享对於战胜灾难、与未来世代沟通的想法。



（封图：Twitter@bts_bighit）

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