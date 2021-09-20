防彈少年團第三次出席聯合國大會！今晚將帶來演講及表演

防彈少年團已經於前天離開韓國，今晚就要在聯合國大會上進行第三次演講啦！

防彈少年團本月14日被韓國總統文在寅任命為「未來世代與文化的總統特使」，18日乘飛機前往美國參加第76屆聯合國大會，將於今晚8點（美國時間上午8點）在「永續發展目標（SDGs Moment）」相關會議上代表青年世代和未來世代進行演講和表演，屆時將通過UN官方Youtube頻道、UN Web TV官網和UN官方Twitter進行直播。



Don’t miss musical performance by special guests @BTS_twt at UNHQ! They join @antonioguterres & world leaders at our SDG Moment event to inspire action for the #GlobalGoals & a better world for everyone.



Tune in here Monday, 20 September at 8am EST! pic.twitter.com/brMxwb0xZ2 — United Nations (@UN) September 19, 2021

這將是防彈少年團第三次在聯合國大會上進行演講。 2018年9月24日，防彈少年團第一次受邀出席第73屆聯合國大會，在UNICEF（聯合國兒童基金會）的青年議題「Generation Unlimited（無限世代）」的發佈儀式上由隊長RM作為代表進行演講，向全世界青年傳達了「Love Yourself」的資訊。



去年9月23日，防彈少年團再次受邀線上出席第75屆聯合國大會，在聯合國衛生安全友好之友小組高級會議上公開了向全世界青年傳遞的影片信息，告訴全世界正在身處困難之中的未來世代：「Life goes on. Let's live on.」



這一次，防彈少年團在聯合國大會上除了演講之外還將帶來表演，隨後接受美國廣播公司採訪，分享對於戰勝災難、與未來世代溝通的想法。



（封圖：Twitter@bts_bighit）

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