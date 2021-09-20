具教焕第一次收到咖啡车的反应也太可爱了吧！粉丝：还是第一次看明星坐上这种车XD

最近的大势演员具教焕原来有这么可爱的一面。

《D.P：逃兵追缉令》一剧的热播不仅让观众们看到了丁海寅的扎实演技和转型，也让我们认识了丁海寅的搭档具教焕。 作为全剧的搞笑担当，具教焕扮演的老兵韩浩烈虽然看起来痞里痞气，但长袖善舞，处理起各种问题来游刃有余，不少观众很快就陷入了他的魅力中。



拍摄《D.P.》期间，具教焕收到了粉丝们送来的咖啡车，这也是他出道以来第一次收到的咖啡车，意义非同凡响。具教焕手写感谢语谢谢粉丝，表示这辈子都不会忘记粉丝们的情谊，还称「我会连咖啡车的车牌号都永远记住」，夸张的谢意逗得粉丝们哈哈大笑。 具教焕用全身心表达对粉丝们的感谢，坐上了咖啡车的副驾驶座位，并拍下了认证照。



看了照片的粉丝表示：「一个大男人怎么能这么可爱」、「你干嘛要坐副驾驶」、「你可能是第一个坐上咖啡车的艺人」、「笑死我了」等。

此外，具教焕将接拍新剧《怪异》，饰演男主角郑基勋，搭档《机智医生生活》中的「张冬天」申贤彬。该剧主要讲述了不该出现在世上的「那个东西」，人们备受诅咒和迷惑，以及追寻前所未有怪异事件的考古学家们的故事。随著一个神秘鬼火的发现，一个村庄卷入灾祸之中，面对怪异的恐怖，人们开始展开追踪。具教焕饰演的郑基勋是一位研究奇异超自然现象的怪才考古学家，也是剧中申贤彬的前夫，因意外事件，人生发生了变化。

「首图：Netflix《D.P：逃兵追缉令》、ig@namooactors」

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