善行天使又来啦！IU捐献8亿韩元物资帮助低收入人群，纪念出道13周年

不仅自己捐赠,还要带动品牌方一起行善,把最适合的物品送给最需要的人,IU真的太用心、太让人感动了啊TT

IU在2008年9月18日正式出道,到今天已经是整整13周年。 所属社透露,IU和目前代言的7个品牌一起为低收入人群和筛检站捐赠了以衣食住为主的物资:「IU平时都很喜欢用自己代言的品牌,这次出道纪念日之际就提议把适合的物品捐赠给适合的人。 捐赠活动由IU亲自向各个品牌方提议而促成,IU和各个品牌平摊捐款金额,带著愉悦的心情一起做了非常有意义的事。 」

这次捐赠的物资总价值相当於8.5亿韩元,包括向未婚妈妈协会捐赠京东制药「那一天」止痛药急救箱2000个,送给即将结束保护期的青少年NB运动鞋约1000双,为他们踏出社会的第一步加油打气,向韩国儿童福利协会里需要保护的儿童和青少年赠送Banolim披萨2000盒:



* ‘누구도 아프지 않도록 구급상자’

with 경동제약 그날엔 : 구급상자 세트 2천 개 기부

* ‘너의 첫걸음을 응원해’

with 뉴발란스 : 운동화 약 1천 켤레 기부

* ‘행복을 반올림’

with 반올림피자샵 : 피자 약 2천 판 기부 pic.twitter.com/DXbIOEynKw