善行天使又来啦！IU捐献8亿韩元物资帮助低收入人群，纪念出道13周年

不仅自己捐赠，还要带动品牌方一起行善，把最适合的物品送给最需要的人，IU真的太用心、太让人感动了啊TT

IU在2008年9月18日正式出道，到今天已经是整整13周年。 所属社透露，IU和目前代言的7个品牌一起为低收入人群和筛检站捐赠了以衣食住为主的物资：「IU平时都很喜欢用自己代言的品牌，这次出道纪念日之际就提议把适合的物品捐赠给适合的人。 捐赠活动由IU亲自向各个品牌方提议而促成，IU和各个品牌平摊捐款金额，带著愉悦的心情一起做了非常有意义的事。 」

这次捐赠的物资总价值相当於8.5亿韩元，包括向未婚妈妈协会捐赠京东制药「那一天」止痛药急救箱2000个，送给即将结束保护期的青少年NB运动鞋约1000双，为他们踏出社会的第一步加油打气，向韩国儿童福利协会里需要保护的儿童和青少年赠送Banolim披萨2000盒：



* ‘누구도 아프지 않도록 구급상자’

with 경동제약 그날엔 : 구급상자 세트 2천 개 기부

* ‘너의 첫걸음을 응원해’

with 뉴발란스 : 운동화 약 1천 켤레 기부

* ‘행복을 반올림’

with 반올림피자샵 : 피자 약 2천 판 기부 pic.twitter.com/DXbIOEynKw — EDAM Ent. (@edam_ent) September 17, 2021

向首尔市儿童福利协会BLACKYAK儿童用品和冬季羽绒服等衣物2000套，向独居老人支援中心赠送EVEZARY被褥套装300个，还有向首尔市20个社区的保健所和筛检所赠送济州三多水3万瓶，以慰劳工作在第一线的保健所职员。



* ‘세상의 바람에 흔들리지 않도록’

with 블랙야크 : 키즈용 후리스 및 패딩 2천 벌 기부

* ‘사랑의 이불’

with 이브자리 : 향균 차렵이불 300개 기부

* ‘맑은 물 한모금이 휴식이 될 수 있도록’

with 제주삼다수 : 생수 약 3만 개 기부 pic.twitter.com/OUhAKHYI14 — EDAM Ent. (@edam_ent) September 17, 2021

IU出道以来每逢特别的纪念日都会和粉丝会Uaena一起为有需要的人提供帮助，今年5月也在自己20代最后一个生日之际捐助了5亿韩元，不断扩散正向积极的影响力。



（图：Edam Ent.，IG@edam.official）

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