善行天使又來啦！IU捐獻8億韓元物資幫助低收入人群，紀念出道13周年

善行天使又來啦！IU捐獻8億韓元物資幫助低收入人群，紀念出道13周年

明星   2021年9月18日   星期六08:30   Sani  

不僅自己捐贈，還要帶動品牌方一起行善，把最適合的物品送給最需要的人，IU真的太用心、太讓人感動了啊TT

IU在2008年9月18日正式出道，到今天已經是整整13周年。 所屬社透露，IU和目前代言的7個品牌一起為低收入人群和篩檢站捐贈了以衣食住為主的物資：「IU平時都很喜歡用自己代言的品牌，這次出道紀念日之際就提議把適合的物品捐贈給適合的人。 捐贈活動由IU親自向各個品牌方提議而促成，IU和各個品牌平攤捐款金額，帶著愉悅的心情一起做了非常有意義的事。 」

這次捐贈的物資總價值相當於8.5億韓元，包括向未婚媽媽協會捐贈京東製藥「那一天」止痛藥急救箱2000個，送給即將結束保護期的青少年NB運動鞋約1000雙，為他們踏出社會的第一步加油打氣，向韓國兒童福利協會里需要保護的兒童和青少年贈送Banolim披薩2000盒：

向首爾市兒童福利協會BLACKYAK兒童用品和冬季羽絨服等衣物2000套，向獨居老人支援中心贈送EVEZARY被褥套裝300個，還有向首爾市20個社區的保健所和篩檢所贈送濟州三多水3萬瓶，以慰勞工作在第一線的保健所職員。

IU出道以來每逢特別的紀念日都會和粉絲會Uaena一起為有需要的人提供幫助，今年5月也在自己20代最後一個生日之際捐助了5億韓元，不斷擴散正向積極的影響力。

（圖：Edam Ent.，IG@edam.official）

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