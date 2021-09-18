善行天使又來啦！IU捐獻8億韓元物資幫助低收入人群，紀念出道13周年

不僅自己捐贈，還要帶動品牌方一起行善，把最適合的物品送給最需要的人，IU真的太用心、太讓人感動了啊TT

IU在2008年9月18日正式出道，到今天已經是整整13周年。 所屬社透露，IU和目前代言的7個品牌一起為低收入人群和篩檢站捐贈了以衣食住為主的物資：「IU平時都很喜歡用自己代言的品牌，這次出道紀念日之際就提議把適合的物品捐贈給適合的人。 捐贈活動由IU親自向各個品牌方提議而促成，IU和各個品牌平攤捐款金額，帶著愉悅的心情一起做了非常有意義的事。 」

這次捐贈的物資總價值相當於8.5億韓元，包括向未婚媽媽協會捐贈京東製藥「那一天」止痛藥急救箱2000個，送給即將結束保護期的青少年NB運動鞋約1000雙，為他們踏出社會的第一步加油打氣，向韓國兒童福利協會里需要保護的兒童和青少年贈送Banolim披薩2000盒：



* ‘누구도 아프지 않도록 구급상자’

with 경동제약 그날엔 : 구급상자 세트 2천 개 기부

* ‘너의 첫걸음을 응원해’

with 뉴발란스 : 운동화 약 1천 켤레 기부

* ‘행복을 반올림’

with 반올림피자샵 : 피자 약 2천 판 기부 pic.twitter.com/DXbIOEynKw — EDAM Ent. (@edam_ent) September 17, 2021

向首爾市兒童福利協會BLACKYAK兒童用品和冬季羽絨服等衣物2000套，向獨居老人支援中心贈送EVEZARY被褥套裝300個，還有向首爾市20個社區的保健所和篩檢所贈送濟州三多水3萬瓶，以慰勞工作在第一線的保健所職員。



* ‘세상의 바람에 흔들리지 않도록’

with 블랙야크 : 키즈용 후리스 및 패딩 2천 벌 기부

* ‘사랑의 이불’

with 이브자리 : 향균 차렵이불 300개 기부

* ‘맑은 물 한모금이 휴식이 될 수 있도록’

with 제주삼다수 : 생수 약 3만 개 기부 pic.twitter.com/OUhAKHYI14 — EDAM Ent. (@edam_ent) September 17, 2021

IU出道以來每逢特別的紀念日都會和粉絲會Uaena一起為有需要的人提供幫助，今年5月也在自己20代最後一個生日之際捐助了5億韓元，不斷擴散正向積極的影響力。



（圖：Edam Ent.，IG@edam.official）

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