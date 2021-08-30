70岁李秀满的审美功底！剪了两下氛围感全出来了，Red Velvet涩琪：我的浏海是李老师剪的

你可以永远相信SM娱乐李秀满的审美！

大势女团Red Velvet携新曲《Queendom》重磅回归，时隔一年8个月的亮相果然没有让粉丝们失望，无论是音源还是专辑销量都取得了成功，也带给了粉丝们更多的惊喜。 本次的造型相当亮眼，夏日Queen的气息扑面而来。 尤其是涩琪的橘黄色头发也让人眼前一亮，是过去没看到过的靓丽活泼气质。 而涩琪在节目当中提到了自己的浏海，其实是李秀满李老师亲自剪的。



▲NAVER NOW《涩琪.zip》

涩琪透露拍《Queendom》MV的时候，李秀满正好来探班，「他拿著剪刀过来，说'如果这里只有一点点头发就好了'、'涩琪啊，你这里应该稍微变成这样才漂亮，这里应该有一点点才漂亮'，於是就有了我们在MV里看到的涩琪的浏海造型，露出眉毛和一点点额头，显得特别俏皮。连涩琪本人都夸剪得很不错，对造型表示满意。



▲《Queendom》MV

作为韩娱圈三大经纪公司之一SM娱乐的掌舵人，李秀满虽然已经70岁了，但对娱乐圈、时尚圈依旧保持著高度的敏感度，甚至是引领时尚和流行的先锋人物。 负责Red Velvet发型的造型师就透露过李秀满会在拍摄MV时候了解Red Velvet成员们的装扮细节，专业态度也赢得了网民们的一片称赞：「真的对自己的工作充满热情，这么大年纪了还能考虑到细节」、「 当初看MV时候就觉得涩琪的头发又蓬松又感性，只有李秀满才能做到」、「你可以永远相信李秀满的感性」等。

「首图：ig@hi_sseulgi」

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