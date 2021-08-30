70歲李秀滿的審美功底！剪了兩下氛圍感全出來了，Red Velvet澀琪：我的瀏海是李老師剪的

你可以永遠相信SM娛樂李秀滿的審美！

大勢女團Red Velvet攜新曲《Queendom》重磅回歸，時隔一年8個月的亮相果然沒有讓粉絲們失望，無論是音源還是專輯銷量都取得了成功，也帶給了粉絲們更多的驚喜。 本次的造型相當亮眼，夏日Queen的氣息撲面而來。 尤其是澀琪的橘黃色頭髮也讓人眼前一亮，是過去沒看到過的靚麗活潑氣質。 而澀琪在節目當中提到了自己的瀏海，其實是李秀滿李老師親自剪的。



▲NAVER NOW《澀琪.zip》

澀琪透露拍《Queendom》MV的時候，李秀滿正好來探班，「他拿著剪刀過來，說'如果這裡只有一點點頭髮就好了'、'澀琪啊，你這裡應該稍微變成這樣才漂亮，這裡應該有一點點才漂亮'，於是就有了我們在MV裡看到的澀琪的瀏海造型，露出眉毛和一點點額頭，顯得特別俏皮。連澀琪本人都誇剪得很不錯，對造型表示滿意。



▲《Queendom》MV

作為韓娛圈三大經紀公司之一SM娛樂的掌舵人，李秀滿雖然已經70歲了，但對娛樂圈、時尚圈依舊保持著高度的敏感度，甚至是引領時尚和流行的先鋒人物。 負責Red Velvet髮型的造型師就透露過李秀滿會在拍攝MV時候了解Red Velvet成員們的裝扮細節，專業態度也贏得了網民們的一片稱讚：「真的對自己的工作充滿熱情，這麼大年紀了還能考慮到細節」、「 當初看MV時候就覺得澀琪的頭髮又蓬鬆又感性，只有李秀滿才能做到」、「你可以永遠相信李秀滿的感性」等。

「首圖：ig@hi_sseulgi」

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