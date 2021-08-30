韩媒爆料李敏镐疑似和MOMOLAND前成员妍雨交往5个月！男方经纪公司光速回应！

今日据韩国D社报导，演员李敏镐和MOMOLAND前成员妍雨已经交往5个月，但李敏镐方面立即予以否认。

据D社报导，李敏镐在本月1日妍雨生日时第一个为她送上25岁生日祝福，两人一起度过了8月1日的零点。 妍雨2017年作为MOMOLAND成员出道，去年退团并专注於演员道路。

李敏镐身边人透露：「李敏镐一直对爱情很坦诚，不看人眼色，喜欢在外面约会。 不是躲躲藏藏的类型。 」

D社称，李敏镐不仅开车接妍雨去COEX MEGABOX电影院，看深夜场电影并一起兜风，还在7月31日晚邀请妍雨来自己家给她过生日。

两人主要在家约会，住的地方步行距离5分钟，妍雨经常走路去李敏镐家。 李敏镐和妍雨的兴趣也很相似，两人的身边人都向D社透露称两人喜欢游戏和电影，可以整天宅在家、整夜玩游戏。



随后，李敏镐所属社MYM立即否认：「两人只是认识的关系，绝对不是恋人。 」对於报导中的约会照片表示：「当时不只有两个人，还有其他朋友，不是约会照片。 」

此外，李敏镐主演的美剧《Pachinko》刚刚杀青，妍雨出演的KBS电视剧《达利和马铃薯汤》即将於9月22日开播。

（图：TVDaily）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻