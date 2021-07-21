朴叙俊＆V＆崔宇植亮相的Peakboy新曲MV预告来了：鹰眼才能精准找到V啊XD

「Wooga Family」的兄弟情万岁！

由演员朴叙俊、朴炯植、崔宇植、爱豆团防弹少年团成员V和歌手Peakboy组成的「Wooga Family」是韩娱圈内最负盛名的死党Line之一，几人虽然身处娱乐圈不同领域，却一直心系对方，而「Wooga Family」也代表著「我们真的是家人」，几人也经常相约出游、聚餐，互相探班、应援，真正是亲如一家人。他们的友情每一次被曝光出来都赢得广大粉丝和民众的祝福，谁不羡慕这几个大男生的友情呢。



这一次小分队再次集结，朴叙俊等人为好友Peakboy的新曲拍摄MV，这强大的阵容纵观整个K-POP史也不多见，更何况他们几人还隶属不同经纪公司，真的很不简单！日前，Peakboy公开了自己作词作曲的新歌《侨胞发型》（교포머리）MV预告，镜头一扫而过，除了朴叙俊的特写之外，V和崔宇植如同电影彩蛋一般需要粉丝们鹰眼识别，想来是为了保证MV的神秘感啊，是不是超级想要快点看到完整版MV呢。



▲YouTube@Peakboy Official

此外，Peakboy的新歌《侨胞发型》（교포머리）将於25日下午6点（韩国时间）公开，好友们友情出演的MV也将同时曝光。



「首图：KAKAO TV」

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