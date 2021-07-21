是恋爱、是暧昧还是什么都不是！这个行为对韩韶禧来说绝对就是「暧昧」

这些行为到底是恋爱，还是暧昧，亦或是什么都不是？

最近韩剧《无法抗拒的他》正在热播中，宋江扮演的「朴宰彦」是个情场老手，撩得女主角「刘娜比」（韩韶禧 饰）情迷意乱。而戏外，宋江和韩韶禧在片场的互动也看得观众直呼「这两人真的没在谈恋爱？」搂腰、喂棒棒糖等花絮比正剧还要甜，有感情经验的网友们纷纷评论：「这就是暧昧啊！」



▲JTBC《无法抗拒的他》官方剧照

其实对於「暧昧」，宋江和韩韶禧都有自己的标准。日前，他俩做客YouTube Netflix Korea频道的节目，被问及：「借著酒劲Kiss的话是暧昧还是什么都不是。」宋江坚定地表示是「暧昧」，而韩韶禧则称：「都亲上了，这是恋爱，可能是我有些保守。」

接著给出的第二个问题是：「一起去餐厅吃饭，对方帮你切牛排，最后还把剩下的一块Pizza递给你，这是暧昧还是恋爱？」两人一开始都表示：「什么都不是。」宋江解释：「会给吧，肚子很撑，或者不想吃了。」但韩韶禧思考了片刻之后，改口：「帮忙切牛排对我来说就是暧昧啊，Pizza可以给，但帮忙切牛排绝对就是暧昧。」



▲YouTube截图@Netflix Korea

对於韩韶禧的发言，也引发了广大网民的讨论，不少人都赞同她的说法，称：「对方帮你切肉的话，一定是暧昧关系。」



「首图：JTBC《无法抗拒的他》官方剧照」

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