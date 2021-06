ARMY们经常问SUGA乐透号码的原因！因为「不信闵玧其，吃亏在眼前」啊XD

「不信闵玧其(SUGA),吃亏在眼前」。

听说ARMY很喜欢问SUGA乐透号码,原因就是SUGA的嘴巴和开过光一样,经常神预言,几年前说过的事情都一一一验证了。 作为防弹少年团队内「预言担当」,SUGA的神力真的很惊人!!



2015年SUGA说想要站在更大的舞台上,比如说主!竞!技!场!



2018年目标达成!!



2016年「下一步是Billboard」



2017年Mission Clear!!



2016年「想要拿下大赏」



於是同年11月获得「本年度最佳专辑赏」



2018年的目标是「拿下年度大赏+J-HPOE、V大哭」



2018年MAMA上目标达成!!



我们的目标是:「Billboard HOT100、HOT200榜单的冠军、格莱美奖、小巨蛋巡演,成为有世界影响力的歌手」

2018年Billboard HOT200冠军



2019年体育馆巡演



2020年Billboard HOT100冠军



防弹少年团以正规三辑《Love Yourself转'Tear '》专辑设计封面入围了第61届格莱美奖的「最佳唱片包装」,他们同时以颁奖嘉宾的身份现身,也是韩国歌手首次出席。



而BTS也正如SUGA所说的那样成为在全球范围内都具有影响力的歌手,站上过联合国的演讲台,麦当劳特别推出「BTS套餐」在全球多个国家和地区销售。



