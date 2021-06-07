ARMY们经常问SUGA乐透号码的原因！因为「不信闵玧其，吃亏在眼前」啊XD

「不信闵玧其（SUGA），吃亏在眼前」。

听说ARMY很喜欢问SUGA乐透号码，原因就是SUGA的嘴巴和开过光一样，经常神预言，几年前说过的事情都一一一验证了。 作为防弹少年团队内「预言担当」，SUGA的神力真的很惊人！！



▲ig@bts.bighitofficial

2015年SUGA说想要站在更大的舞台上，比如说主！竞！技！场！



▲《꿀FM》

2018年目标达成！！



▲twitter@bts_bighit

2016年「下一步是Billboard」



▲《AGUST D》

2017年Mission Clear！！



▲twitter@BBMAs

2016年「想要拿下大赏」



▲《Bonvage》

於是同年11月获得「本年度最佳专辑赏」



▲twitter@bts_bighit

2018年的目标是「拿下年度大赏+J-HPOE、V大哭」



▲粉丝会VCR拍摄现场

2018年MAMA上目标达成！！



▲MAMA截图

我们的目标是：「Billboard HOT100、HOT200榜单的冠军、格莱美奖、小巨蛋巡演，成为有世界影响力的歌手」

2018年Billboard HOT200冠军



▲Billboard

2019年体育馆巡演



▲BIGHIT MUSIC

2020年Billboard HOT100冠军



▲Billboard

防弹少年团以正规三辑《Love Yourself转'Tear '》专辑设计封面入围了第61届格莱美奖的「最佳唱片包装」，他们同时以颁奖嘉宾的身份现身，也是韩国歌手首次出席。



▲TV DAILY截图

而BTS也正如SUGA所说的那样成为在全球范围内都具有影响力的歌手，站上过联合国的演讲台，麦当劳特别推出「BTS套餐」在全球多个国家和地区销售。



那么，SUGA还有没得到验证的预言吗？ 那就是自己的专辑里收录的SOLO歌曲拿到音源榜第一名。 SUGA其实不是预言家，他是「事实制造机」，BTS防弹少年团靠的不是运气，而是血汗泪，他们的努力配得上他们的成功。

「首图：ig@bts.bighitofficial」

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