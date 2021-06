ARMY們經常問SUGA樂透號碼的原因！因為「不信閔玧其，吃虧在眼前」啊XD

「不信閔玧其(SUGA),吃虧在眼前」。

聽說ARMY很喜歡問SUGA樂透號碼,原因就是SUGA的嘴巴和開過光一樣,經常神預言,幾年前說過的事情都一一一驗證了。 作為防彈少年團隊內「預言擔當」,SUGA的神力真的很驚人!!



▲ig@bts.bighitofficial

2015年SUGA說想要站在更大的舞台上,比如說主!競!技!場!



▲《꿀FM》

2018年目標達成!!



▲twitter@bts_bighit

2016年「下一步是Billboard」



▲《AGUST D》

2017年Mission Clear!!



▲twitter@BBMAs

2016年「想要拿下大賞」



▲《Bonvage》

於是同年11月獲得「本年度最佳專輯賞」



▲twitter@bts_bighit

2018年的目標是「拿下年度大賞+J-HPOE、V大哭」



▲粉絲會VCR拍攝現場

2018年MAMA上目標達成!!



▲MAMA截圖

我們的目標是:「Billboard HOT100、HOT200榜單的冠軍、格萊美獎、小巨蛋巡演,成為有世界影響力的歌手」

2018年Billboard HOT200冠軍



▲Billboard

2019年體育館巡演



▲BIGHIT MUSIC

2020年Billboard HOT100冠軍



▲Billboard

防彈少年團以正規三輯《Love Yourself轉'Tear '》專輯設計封面入圍了第61屆格萊美獎的「最佳唱片包裝」,他們同時以頒獎嘉賓的身份現身,也是韓國歌手首次出席。



▲TV DAILY截圖

而BTS也正如SUGA所說的那樣成為在全球範圍內都具有影響力的歌手,站上過聯合國的演講台,麥當勞特別推出「BTS套餐」在全球多個國家和地區銷售。



u believe it, the #BTSMeal is here pic.twitter.com/hiP05IU8eq