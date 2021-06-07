ARMY們經常問SUGA樂透號碼的原因！因為「不信閔玧其，吃虧在眼前」啊XD

「不信閔玧其（SUGA），吃虧在眼前」。

聽說ARMY很喜歡問SUGA樂透號碼，原因就是SUGA的嘴巴和開過光一樣，經常神預言，幾年前說過的事情都一一一驗證了。 作為防彈少年團隊內「預言擔當」，SUGA的神力真的很驚人！！



▲ig@bts.bighitofficial

2015年SUGA說想要站在更大的舞台上，比如說主！競！技！場！



▲《꿀FM》

2018年目標達成！！



▲twitter@bts_bighit

2016年「下一步是Billboard」



▲《AGUST D》

2017年Mission Clear！！



▲twitter@BBMAs

2016年「想要拿下大賞」



▲《Bonvage》

於是同年11月獲得「本年度最佳專輯賞」



▲twitter@bts_bighit

2018年的目標是「拿下年度大賞+J-HPOE、V大哭」



▲粉絲會VCR拍攝現場

2018年MAMA上目標達成！！



▲MAMA截圖

我們的目標是：「Billboard HOT100、HOT200榜單的冠軍、格萊美獎、小巨蛋巡演，成為有世界影響力的歌手」

2018年Billboard HOT200冠軍



▲Billboard

2019年體育館巡演



▲BIGHIT MUSIC

2020年Billboard HOT100冠軍



▲Billboard

防彈少年團以正規三輯《Love Yourself轉'Tear '》專輯設計封面入圍了第61屆格萊美獎的「最佳唱片包裝」，他們同時以頒獎嘉賓的身份現身，也是韓國歌手首次出席。



▲TV DAILY截圖

而BTS也正如SUGA所說的那樣成為在全球範圍內都具有影響力的歌手，站上過聯合國的演講台，麥當勞特別推出「BTS套餐」在全球多個國家和地區銷售。



那麼，SUGA還有沒得到驗證的預言嗎？ 那就是自己的專輯裡收錄的SOLO歌曲拿到音源榜第一名。 SUGA其實不是預言家，他是「事實製造機」，BTS防彈少年團靠的不是運氣，而是血汗淚，他們的努力配得上他們的成功。

「首圖：ig@bts.bighitofficial」

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