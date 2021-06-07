传韩艺瑟曾为爱掌掴BLACKPINK Jennie，韩艺瑟终於开口了：我一次都没见过她

韩国女星韩艺瑟曾掌掴BLACKPINK Jennie，原因是因为前男友Teddy？

这两个礼拜，韩娱圈直处在「吃瓜」中，女星韩艺瑟的小鲜肉男友被知名八卦YouTube节目《横竖研究所》挖出之前的职业疑似是「牛郎」，这个消息就足以震惊民众。 而该节目更是大爆韩艺瑟曾经为爱甩了BLACKPINK的Jennie的耳光。



▲IG@jennierubyjane

《横竖研究所》金勇浩透露，韩艺瑟和前男友、制作人Teddy分手的原因是Jennie，Teddy在和韩艺瑟交往的同时还和Jennie在交往，韩艺瑟还因此打了Jennie耳光。听完大家是不是很震惊???? 时隔多日，韩艺瑟终於开口了，她通过个人SNS上公开了一张豪车的照片，并付文称：「很快会澄清所有传闻，请再等等#我现在也忍不下去了#我倒要看看要怎样」。 不少网友看到之后前来留言，有人就直言不讳地问：「你掌掴Jennie这件事情是真的吗？」韩艺瑟回复道：「我一次都没见过Jennie。」简单明了地为传闻画上句号。



▲IG@han_ye_seul_

此外，韩艺瑟还在文章里表示：「起诉的话要花2年的时间，我会非常详细地澄清所有的传闻。 」而对於网友们所说的「明明可以和更好的人交往，真的无法理解你」的留言，韩艺瑟解释：「什么是更好的人呢？ 看到的表像并不代表全部，爱情是没有条件的，能让我幸福的人就是最好的人。 」

「图：IG@han_ye_seul_、@jennierubyjane」

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