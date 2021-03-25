Super Junior新团综《㈱SJ Global》明首播！以本名入职当上班族

期待这群老少年，这个公司不晓得会被他们闹得怎么样XD

近日推出第十张正规专辑《The Renaissance》的Super Junior，又要推出全新自制综艺节目啦！

新综艺节目取名《㈱SJ Global》（㈜ SJ 글로벌），「SJ Global」是一间不分昼夜支持著韩流团体Super Junior、让他们获得世界性人气的中小型企业，节目将讲述新入职的员工朴正洙（利特）、金钟云（艺声）、申东熙（神童）、李赫宰（银赫）、李东海（东海）、崔始源（始源）、金厉旭（厉旭）与曺圭贤（圭贤）进公司后，发生的一连串横冲直撞的故事。

《SJ Global》将在明26日起，韩国时间每周五下午6点於Super Junior官方YouTube频道播出。预告一出，已让许多粉丝等不及，非常期待看这群「老少年」继续发挥综艺本能，有不少人不约而同有了同样想法：「表面看起来很正经很帅，但实际工作起来就会跟疯了一样」XD



▼最后附上Super Junior近日上YouTube频道「爸爸没睡觉After_zzZ」超爆笑疯癫影片XDD（电脑版YT可点CC字幕→自动翻译→→中文繁体）



（图：YouTube@Super Junior）

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