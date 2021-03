BTS防弹少年团7位成员的房产：柾国76亿购梨泰院独栋别墅，Jin连买3套房还送给父母

7位成员全部都是「房地产大亨」,防弹少年团也太厉害了吧!

Jimin於2018年11月在首尔市瑞草区的「盘浦住宅公社1园区」购入一户房屋,面积约42坪。 Jimin购楼的价格是40.8亿韩元,比当时的平均交易价格42~45亿韩元略低。 韩元盘浦住宅公社是首尔最具代表性的再建筑公寓,专家认为这是看准未来的投资。



SUGA於2018年8月以34亿韩元在江北高级住宅区UN Village的Hannam River Hill购入一套房屋,专用面积为244㎡。 防弹少年团宿舍所在的Hannam The Hill也在附近。 同住在UN Village的名人还有李秉宪和李珉廷夫妇、太阳和闵孝琳夫妇、朴娜莱等等。



V在2019年7月以现金51亿韩元在江南区三成洞的「SK Apelbaum公寓」购入一套房屋,专用面积241㎡。 该公寓最高有19层,每栋17户,每层价格不一,V的房屋有5个房间、3个洗手间,可以看到汉江。



Jin购房次数较多,2018就在Hannam The Hill以18.7亿现金买入一户专用面积57㎡的房屋,一年之后售出。 2019年7月以44.9亿韩元购入Hannam The Hill一户2层公寓,专用面积233㎡。 2019年10月以42.7亿和父母共同名义购入Hannam The Hill一套房屋,专用面积206㎡,2020年4月完全赠给父母。



RM在2019年11月以49亿元在Hannam The Hill购入了和Jin同一社区、同一户型的公寓,也是全额现金支付,之后不到一年价格就上升了15亿。



J-Hope於2016年7月在Seoul Forest Trimage公寓购入一套位於33层、面积25坪的房屋;2018年又和柾国一起在该公寓的同一座楼、同一层(17层)各自购入一套房屋,其中J-Hope是以37亿现金购入46坪。



柾国2018年和J-Hope一起购房那次,是花了19.5亿购入21坪,之后在2020年10月以20.5亿卖出。 2020年11月,柾国在梨泰院人气相当高的外交街一带以76.3亿韩元购入一座建於1976年的2层单独住宅,总建筑面积230㎡,占地面积637㎡,距离防弹少年团宿舍只有10分钟车程。



