BTS防彈少年團7位成員的房產：柾國76億購梨泰院獨棟別墅，Jin連買3套房還送給父母

7位成員全部都是「房地產大亨」，防彈少年團也太厲害了吧！

Jimin於2018年11月在首爾市瑞草區的「盤浦住宅公社1園區」購入一戶房屋，面積約42坪。 Jimin購樓的價格是40.8億韓元，比當時的平均交易價格42~45億韓元略低。 韓元盤浦住宅公社是首爾最具代表性的再建築公寓，專家認為這是看準未來的投資。



SUGA於2018年8月以34億韓元在江北高級住宅區UN Village的Hannam River Hill購入一套房屋，專用面積為244㎡。 防彈少年團宿舍所在的Hannam The Hill也在附近。 同住在UN Village的名人還有李秉憲和李珉廷夫婦、太陽和閔孝琳夫婦、朴娜萊等等。



V在2019年7月以現金51億韓元在江南區三成洞的「SK Apelbaum公寓」購入一套房屋，專用面積241㎡。 該公寓最高有19層，每棟17戶，每層價格不一，V的房屋有5個房間、3個洗手間，可以看到漢江。



Jin購房次數較多，2018就在Hannam The Hill以18.7億現金買入一戶專用面積57㎡的房屋，一年之後售出。 2019年7月以44.9億韓元購入Hannam The Hill一戶2層公寓，專用面積233㎡。 2019年10月以42.7億和父母共同名義購入Hannam The Hill一套房屋，專用面積206㎡，2020年4月完全贈給父母。



RM在2019年11月以49億元在Hannam The Hill購入了和Jin同一社區、同一戶型的公寓，也是全額現金支付，之後不到一年價格就上升了15億。



J-Hope於2016年7月在Seoul Forest Trimage公寓購入一套位於33層、面積25坪的房屋;2018年又和柾國一起在該公寓的同一座樓、同一層（17層）各自購入一套房屋，其中J-Hope是以37億現金購入46坪。



柾國2018年和J-Hope一起購房那次，是花了19.5億購入21坪，之後在2020年10月以20.5億賣出。 2020年11月，柾國在梨泰院人氣相當高的外交街一帶以76.3億韓元購入一座建於1976年的2層單獨住宅，總建築面積230㎡，佔地面積637㎡，距離防彈少年團宿舍只有10分鐘車程。



（圖：BIG HIT）

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