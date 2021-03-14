李栋旭&林秀晶全新浪漫电影《单身首尔》人物剧照&场景首次曝光！

除了人物造型外，还有网友神剪辑两人的影片，一起来看看两人绝佳的CP感吧～。

2021年即将推出的全新浪漫爱情电影《单身首尔》（Single in Seoul）公开了两位主角的人物剧照，这是李栋旭短暂客串林秀晶主演的《请输入检索词WWW》后，二度合作的新作，当时两人暧昧不已的氛围，让许多粉丝都很期待两人可以真正合作一部作品。



《单身首尔》讲述享受著单身生活的人气网红讲师－朴英浩（李栋旭 饰），与能力卓越的出版社主编－贤真（林秀晶 饰），一同制作有关单身生活书籍的浪漫爱情喜剧。



▼李栋旭饰演的「朴英浩」，SNS 上拥有30万追踪人数的人气网红，同时也是一名顶级讲师，享受著单身生活。



▼林秀晶饰演的「周贤真」是出版社主编，朴英浩的大学后辈，最近正在撰写《Single in Seoul》的系列作品。



从公开的剧照中，都能够感受到首尔时尚的氛围，场景也有许多优美的构图，究竟这部电影中，会呈现出什么样的氛围，二度合作的两人，又会激发出什么样的火花呢？



▼网友将两人的作品结合，成为一段虐心的爱情故事：可按此到youtube观看。



（图源：电影《单身首尔》@official）

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