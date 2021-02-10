金炳仁将哲宗与中殿逼向悬崖，《哲仁王后》结局前开虐

金炳仁究竟是石内卜还是恐怖情人？他的举动令许多观众费解……

《哲仁王后》最新17、18集（共20集）焦点几乎放在中殿金昭容（申惠善 饰）堂哥金炳仁（罗仁宇 饰）身上，金炳仁想守护心爱的中殿，最后却想亲手将她推落悬崖……

17集，由於赵大妃（赵善珠 饰）刻意谣传中殿腹中的孩子非哲宗（金正贤 饰）而是金炳仁的，金炳仁为了中殿安危便与大王大妃（裴宗玉 饰）交换条件，要以哲宗之死换取中殿平安，要大王大妃在夺权之后强制平息谣言。

同样深爱中殿的哲宗，无可奈何听取了金炳仁的意见，欲独自平定东学党以盖过谣言，即使知道是个陷阱，但还是放手一搏。哲宗出宫后便被引到荒无人烟的地方与金炳仁对决，结果被逼到悬崖边只能纵身一跳……



18集，金炳仁与大王大妃用他人尸体伪装成哲宗，对外宣布殿下驾崩。饱读史书且当过特种兵的中殿很快便识破骗局，展开万里寻夫任务。在出宫前还有个小插曲，中殿遭金炳仁拦下时毫不犹豫说出内心话：「如果你那么喜欢我，应该会发现金昭容的变化，你喜欢的只是躯壳而已。」这番话狠狠刺痛金炳仁，更埋下后面遭痛下毒手的杀机。



金炳仁让父亲金左根（金太佑 饰）复位，亲自出宫抓中殿，他发红眼掐住中殿的脖子，如同对哲宗那样将她逼向悬崖，且问了几句：「你是谁？到底对昭容做了什么事？」



接下来19集预告，才看见金炳仁心软说：「既然你还有记忆，那代表昭容还在这副身体里。」并带中殿远离追杀。



17、18集情节反转再反转，赵花真（薛仁雅 饰）洗白了，但金炳仁却越发黑化。不少观众原以为金炳仁是《哈利波特》里「石内卜」的角色，是故意深入恶势力帮助正派，和哲宗共谋假死，殊不知越看越无法理解他的举动，直呼根本是「恐怖情人」，不过看完预告后纷纷猜测他会替中殿挡死，并且交出他逼迫众臣签下的叛乱证据，帮助哲宗扫荡金家与赵家完成大业。

《哲仁王后》本周末13、14日将迎来大结局，也别忘了这两天正片播放完，还会有线上OTT独家播出的后记《哲仁王后：竹林》。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

（图：《哲仁王后》@黄VIU 截图）

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