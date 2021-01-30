北韩新法抵制南韩文化影响：把恋人叫做欧巴「很变态」，看韩剧会被惩罚劳教！

据脱北者媒体报导，北韩制定了《反动思想文化排斥法》，如果民众收看或传播韩国、日本、美国等外来文化产品，不止面临数年劳教，甚至可判死刑！

抵制外国文化&电子制品，小孩触法父母受罚

据报导，北韩去年12月4日通过了《反动思想文化排斥法》，目标对准韩流，力图抵制南韩及外国文化的影响。

由脱北者经营的南韩在线报刊《每日朝鲜》报导称，《反动思想文化排斥法》的解释材料在12月获得最高人民会议通过，内容包括：「视听或持有南朝鲜电影、录像、书籍、歌曲、绘画、照片等（译注：以下简称文化制品）的人可判处5至15年劳动教化;引入和散播南朝鲜文化制品的人，可判处无期劳动教化甚至死刑;组织他人集体观看的人，亦可判处死刑。 」据消息人士透露，《圣经》也包含在上述书籍之内。



（图：Daily NK网站）

该法亦对美国、日本的文化制品进行管制：「视听或持有反映美国、日本等敌对国家的文化，或反对我国内容的他国文化制品的人，以及引入和散播反映敌对国家文化的文化制品的人，可判处10年劳动教化。 」

该法还禁止民众使用韩国的口音或演唱风格，违者可判处2年劳动教化。

据悉，自从朝鲜为应对疫情而禁止多人聚会及区域间旅行，很多民众在家的时间增多，因而收看了更多的南韩电视节目，例如《爱的迫降》、《便利店新星》甚至综艺节目《Mr. Trot》都在朝鲜很有人气。



（图：tvN《爱的迫降》）

此外，该法还规定持有外国手机的人可判处3个月及以上的劳动教化，而如果父母「没有教育好小孩」、导致小孩触法，父母应被处以10万至20万北韩元的罚款。

禁止模仿韩国语言风格

此外，由脱北者和日本独立记者创立的杂志《临津江》还公布了金正恩去年9月的一份「绝密讲话」，其中包括禁止没有血缘关系的人互称「欧巴」、「同生」（译注：哥哥、妹妹），称其是「变态的傀儡语言腔调」。

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据报导，北韩有若干稽查「非社会主义现象」的机构，不仅在街头检查服装发型，更会调查民众是否私自收看或买卖、散播韩国电视剧，调查方式就是打开民众的手机查看简讯、照片、影片等等。 据脱北者透露：「如果出现了北韩不会使用的词汇，就会被认定为看了韩国电视剧，要接受调查。 所以很多人发完简讯就删除。 」

以上内容综合自如下相关报导：

https://www.dailynk.com/english/exclusive-daily-nk-obtains-materials-explaining-specifics-new-anti-reactionary-thought-law/

https://www.asiapress.org/korean/2020/12/politics/kimjongun/kanryu/?fbclid=IwAR1vPtTCqvYhg6kpmHzgC1hs21ICGc_kuXt77TzzUomUCXNFreDb34maJ4c

（封图：tvN《爱的迫降》，SBS《便利店新星》）

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