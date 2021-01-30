北韓新法抵制南韓文化影響：把戀人叫做歐巴「很變態」，看韓劇會被懲罰勞教！

據脫北者媒體報導，北韓制定了《反動思想文化排斥法》，如果民眾收看或傳播韓國、日本、美國等外來文化產品，不止面臨數年勞教，甚至可判死刑！

抵制外國文化&電子製品，小孩觸法父母受罰

據報導，北韓去年12月4日通過了《反動思想文化排斥法》，目標對準韓流，力圖抵制南韓及外國文化的影響。

由脫北者經營的南韓在線報刊《每日朝鮮》報導稱，《反動思想文化排斥法》的解釋材料在12月獲得最高人民會議通過，內容包括：「視聽或持有南朝鮮電影、錄像、書籍、歌曲、繪畫、照片等（譯注：以下簡稱文化製品）的人可判處5至15年勞動教化;引入和散播南朝鮮文化製品的人，可判處無期勞動教化甚至死刑;組織他人集體觀看的人，亦可判處死刑。 」據消息人士透露，《聖經》也包含在上述書籍之內。



（圖：Daily NK網站）

該法亦對美國、日本的文化製品進行管制：「視聽或持有反映美國、日本等敵對國家的文化，或反對我國內容的他國文化製品的人，以及引入和散播反映敵對國家文化的文化製品的人，可判處10年勞動教化。 」

該法還禁止民眾使用韓國的口音或演唱風格，違者可判處2年勞動教化。

據悉，自從朝鮮為應對疫情而禁止多人聚會及區域間旅行，很多民眾在家的時間增多，因而收看了更多的南韓電視節目，例如《愛的迫降》、《便利店新星》甚至綜藝節目《Mr. Trot》都在朝鮮很有人氣。



（圖：tvN《愛的迫降》）

此外，該法還規定持有外國手機的人可判處3個月及以上的勞動教化，而如果父母「沒有教育好小孩」、導致小孩觸法，父母應被處以10萬至20萬北韓元的罰款。

禁止模仿韓國語言風格

此外，由脫北者和日本獨立記者創立的雜誌《臨津江》還公佈了金正恩去年9月的一份「絕密講話」，其中包括禁止沒有血緣關係的人互稱「歐巴」、「同生」（譯注：哥哥、妹妹），稱其是「變態的傀儡語言腔調」。

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據報導，北韓有若干稽查「非社會主義現象」的機構，不僅在街頭檢查服裝髮型，更會調查民眾是否私自收看或買賣、散播韓國電視劇，調查方式就是打開民眾的手機查看簡訊、照片、影片等等。 據脫北者透露：「如果出現了北韓不會使用的詞彙，就會被認定為看了韓國電視劇，要接受調查。 所以很多人發完簡訊就刪除。 」

以上內容綜合自如下相關報導：

https://www.dailynk.com/english/exclusive-daily-nk-obtains-materials-explaining-specifics-new-anti-reactionary-thought-law/

https://www.asiapress.org/korean/2020/12/politics/kimjongun/kanryu/?fbclid=IwAR1vPtTCqvYhg6kpmHzgC1hs21ICGc_kuXt77TzzUomUCXNFreDb34maJ4c

（封圖：tvN《愛的迫降》，SBS《便利店新星》）

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