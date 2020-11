[预告片]《Run On》任时完＋申世景穿梭古今的复古黑白情侣预告公开

JTBC新剧《Run On》中的情侣任时完以及申世景,两人cover了名电影作品《卡萨布兰卡》中的角色造型LOOK,随著最新预告Teaser公开,两位演员也在各自的SNS上传了这组黑白色调的情侣照。

12月16日即将首播的JTBC新水木电视剧《Run On》公开了在开播前的最后一支预告片,这对剧中情侣任时完与申世景,拍摄了1940年代的电影《卡萨布兰卡》风格,黑白电影与照片更重现了那个时代的浪漫。引起许多观众们的好奇,并期待著首播。





#超越时空的情侣

预告片中这对情侣超越年代展现出复古的罗曼蒂克气氛,似乎拍起了属於他们的黑白电影,画质更模仿以往的电影有些损坏及小闪烁,任时完倒了红酒甚至到最后一口气霸气干杯,致命的眼神散发出撩人魅力,而申世景梳起了复古优雅发型,没有一句台词只有像小鹿一般的眼神,就像任时完所说的台词「为你的眼睛干杯」,两人的粉红气流令人期待。



#原封不动重现经典浪漫

预告中的任时完穿著整齐经典西装登场,带著红酒与空杯子走向钢琴,优雅地倒起酒来,申世景也穿上了华丽蕾丝的洋装,搭配上气质优雅的背景音乐,虽然打上了韩语字幕,配音却是英文经典台词,重现老片的经典浪漫,这些制作上的细节都一一吸引著观众们的注意。



#简短台词却富含故事性

剧中所出现的任时完重现经典台词「为你的眼睛干杯」,正是那一部不朽的老片令人印象深刻的一句话(原文为Here's looking at you, kid),原著电影中其实有将这句相同的话用在不同情境,翻译也不尽相同。在这里虽然韩文字幕写著韩国人熟知的那句「为你的眼睛干杯」,也许与英文不完全吻合,但用於这个情境之下却意外的合拍。韩国人认为这是「超越翻译」的例子之一,比直译更有感觉。其实这也与本次申世景在片中所饰演的角色职业「翻译家」有关联。



即将在12月16日播出的《Run On》描述著虽然使用著同样的语言却难以沟通的时代,各自以不同的语言,各自以不同的速度向彼此靠近的恋情。即将接档《私生活》播出。



照片:JTBC、任时完IG、申世景IG

