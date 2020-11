[預告片]《Run On》任時完＋申世景穿梭古今的復古黑白情侶預告公開

JTBC新劇《Run On》中的情侶任時完以及申世景,兩人cover了名電影作品《卡薩布蘭卡》中的角色造型LOOK,隨著最新預告Teaser公開,兩位演員也在各自的SNS上傳了這組黑白色調的情侶照。

12月16日即將首播的JTBC新水木電視劇《Run On》公開了在開播前的最後一支預告片,這對劇中情侶任時完與申世景,拍攝了1940年代的電影《卡薩布蘭卡》風格,黑白電影與照片更重現了那個時代的浪漫。引起許多觀眾們的好奇,並期待著首播。





#超越時空的情侶

預告片中這對情侶超越年代展現出復古的羅曼蒂克氣氛,似乎拍起了屬於他們的黑白電影,畫質更模仿以往的電影有些損壞及小閃爍,任時完倒了紅酒甚至到最後一口氣霸氣乾杯,致命的眼神散發出撩人魅力,而申世景梳起了復古優雅髮型,沒有一句台詞只有像小鹿一般的眼神,就像任時完所說的台詞「為妳的眼睛乾杯」,兩人的粉紅氣流令人期待。



#原封不動重現經典浪漫

預告中的任時完穿著整齊經典西裝登場,帶著紅酒與空杯子走向鋼琴,優雅地倒起酒來,申世景也穿上了華麗蕾絲的洋裝,搭配上氣質優雅的背景音樂,雖然打上了韓語字幕,配音卻是英文經典台詞,重現老片的經典浪漫,這些製作上的細節都一一吸引著觀眾們的注意。



#簡短台詞卻富含故事性

劇中所出現的任時完重現經典台詞「為妳的眼睛乾杯」,正是那一部不朽的老片令人印象深刻的一句話(原文為Here's looking at you, kid),原著電影中其實有將這句相同的話用在不同情境,翻譯也不盡相同。在這裡雖然韓文字幕寫著韓國人熟知的那句「為妳的眼睛乾杯」,也許與英文不完全吻合,但用於這個情境之下卻意外的合拍。韓國人認為這是「超越翻譯」的例子之一,比直譯更有感覺。其實這也與本次申世景在片中所飾演的角色職業「翻譯家」有關聯。



即將在12月16日播出的《Run On》描述著雖然使用著同樣的語言卻難以溝通的時代,各自以不同的語言,各自以不同的速度向彼此靠近的戀情。即將接檔《私生活》播出。



照片:JTBC、任時完IG、申世景IG

