《The Penthouse》第一季杀青，下月开拍第二季！剧组有人感染暂时不影响播出

《The Penthouse》目前计画拍成3季，一共45集，只不过第二季要到明年才能看到了！

SBS月火剧《The Penthouse》自10月底开播出以来收视率节节高升，本月23日的第8集收视率来到15.5%，刷新了自身纪录。 第一季总共20集，将在12月底完结，而12月初将开始拍摄第二季，目前播出时间未定，有望在明年上半年与观众见面。



而第一季杀青的同一天剧组也透露有一名演员被确诊新冠肺炎，因此全部演员和工作人员都将接受检查，不过不影响电视剧播出。

此外，《The Penthouse》第一季原本计画20集完结，但因为上周直播球赛延后了一集，为了照原计画在周二完结，所以多加一集变成21集。

而第二季原本计画也是20集，但最终分成了第二季和第三季，分别12集。 第一季是周一周二播出的月火剧，第二、三季则将作为金土剧在周五、周六播出。



目前《The Penthouse》第一季播到第8集，剧情节奏快、话题性元素多，让人看一次就停不下来，不仅韩国本土，在亚洲多个地区的人气都很高，本周也要继续追啊！香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

（图源：SBS）

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