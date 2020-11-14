出道10年没传过绯闻！却直接闪婚的偶像们，昌珉只曾与珉豪传过乌龙恋爱说呢XD

偶像的恋爱跟结婚消息一起来，粉丝的心脏真的要够大颗阿！

偶像们的私生活一直都是大家所关注的，而恋爱的绯闻当然也少不了，不过却有些偶像虽然出道超过十年以上，不过都没有传过恋爱的传闻，但是却在短时间内直接闪婚的例子，就让我们一起来看看有谁吧～

｜Wonder Girls 惠林

从2007年以Wonder Girls出道后，就没有传过诽闻的惠林，后来也慢慢淡出演艺圈，而就在今年7月时，和爱情常跑7年多的跆拳道选手申民哲步入礼堂，也成为团体中第二位已婚的成员。

｜Rainbow 智淑

一样也是才刚举办完婚礼没多久的智淑，从女团Rainbow出道后，也曾透露超过十年以上没交男友了，后来是因为被酸民的留言所苦，才会认识了现在的老公黑客高手李斗熙，进而相爱成为伴侣！





｜东方神起 昌珉

另外则是刚与圈外女友结束婚礼的昌珉，出道期间也只与当时留著长发的珉豪传过乌龙绯闻，一直到今年的6月份，才藉由自己的手写信公开恋情和婚讯，虽然来的措手不及，不过粉丝们也大多给予祝福，希望欧巴可以一直幸福下去。

(图片或影片来源：IG@wg_lim、IG@jisook718、IG@changmin88)

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