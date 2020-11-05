比电视剧更像电视剧！三星承包了她的婚礼，她承包了你的化妆台

韩国两大顶级财阀联姻，从6月份的订婚礼到10月份的婚礼，都赚足了世间的目光。

韩国财阀出场总是自带光环，气场压人，这次联姻的两大家族是爱茉莉太平洋集团和宝光创业投资公司，化妆品帝国的皇太女徐敏静和投资集团继承人大少爷洪正焕，无论是家世背景，还是颜值，都是绝配，怎么看都是电视剧、小说里的人设啊。



爱茉莉太平洋集团一向以广泛的「婚脉」闻名於韩国，通过联姻的方式已经和乐天、农心和《朝鲜日报》结亲。 爱茉莉太平洋集团的徐庆培会长与农心会长小女儿申允京结婚（新娘徐敏静的父母）；农心会长申春浩既是已故乐天集团创始人申格浩的弟弟，也是乐天集团会长申东彬的叔叔。 而徐庆培会长的哥哥徐永培（爱茉莉太平洋开发会长）与《朝鲜日报》名誉会长方宇英的长女房惠成结婚。



而这次婚事，爱茉莉太平洋集团则与韩国第一财阀世家三星结交了婚脉。 因为新郎洪正焕是三星财团夫人洪罗喜的亲侄子，要叫已故老会长李健熙一声姑父。 洪正焕的父亲，宝光投资集团会长洪硕俊是洪罗喜的弟弟，两人的父亲则是已故的《中央日报》会长洪链基。



今年的6月，徐敏静和洪正焕就在首尔新罗饭店（三星旗下产业，社长为李健熙长女李富真）举行了订婚仪式，双方有80-8 名亲属来到了酒店，爱茉莉家族、三星家族和宝光家族的商界人士都前来参加这场订婚仪式，人虽然不多，却都是财经界响当当的人物，因此非常引人瞩目。 这场盛大的订婚礼甚至还登上了各大台的新闻，可见在韩国国内有多震撼。



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4个月之后的10月19日，洪正焕和徐敏静举行了婚礼，比起之前的订婚礼这次显得更加低调，仅邀请了双方的父母和直系亲属，以及新人的小部份朋友参加，安保工作更是做得切实彻底。 而婚礼依旧选择了三星旗下的新罗饭店，作为曾经接到过多国元首新罗饭店，排场也配得上两大财阀联姻婚礼。



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准新娘徐敏静的个人能力不容小觑，出生於1991年的她从美国康奈尔大学经济学专业毕业后在管理谘询公司工作，并於2017年1月入职爱茉莉太平洋，但同年6月为了留学中国辞去工作，8月正式入读北京的长江商学院MBA课程，当时就有韩媒解读，这是爱茉莉太平洋集团为了构建中国的人脉，制定中长期中国市场战略的步骤之一。 2019年，她重新来到爱茉莉太平洋工作，而她也是集团的第二大股东，持有的集团股份总价达到4500亿韩元，还曾被评选为30岁以下「股票富翁」第一名。



提到爱茉莉太平洋集团，熟悉韩国护肤品、彩妆品牌的人一定都知道，这家简直就是「抢钱天团」，护肤彩妆从顶级的雪花秀、HERA，到高端的IOPE、VERITE、再到平价的Laneige、Mamonde、innisfree、eSpoir、Etude House，还有洗护品品牌吕、Happy Bath、Median等，以及健康食品O'sulloc等，一应俱全，几乎承包了所有女生从头到脚的产品。



徐敏静和洪正焕是今年年初通过熟人介绍认识的，两人以结婚为前提交往，对彼此一直有好感。 网友们感叹称，这门婚事真的是门当户对，还有不少人已经开始期待两人的宝宝，可以预见的是宝宝的爸爸妈妈是有钱人，爷爷奶奶是有钱人，外公外婆还是有钱人！

「图：NATE PHOTOS、」

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