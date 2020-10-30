《青春纪录》最赚人热泪的片段，来自这三个男人！爷爷、爸爸、史彗峻

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（谈及结局）家人是一辈子的，看到他们互相解开心结的模样，真的是太好哭了啦！TAT

tvN 热门韩剧《青春纪录》在本周二正式完结，收视创下新高纪录，若好奇大家的结局是如何的读者们，欢迎点开下方的文章连结，再一次回味第16集的剧情。

＊《青春纪录》结局超温馨「白马王子」朴宝剑&「短发」朴素丹相视而笑引无限可能



回到主题，《青春纪录》一路走来除了史彗峻（朴宝剑 饰）在事业打拼，与爱和友情的发展之外，在亲情的部份也受到相当大的关注，与家人和梦想之间也许跌跌撞撞，但在苦尽甘来的最终，给观众们留下了许多温暖和希望，尤其是解开心结的那瞬间，令人非常感动。

先来说说彗峻的爷爷（韩振熙饰演史闵基）和爸爸（朴守荣饰演史映南）之间，爷爷最终在模特儿界有了一番成功，还获得了功劳奖，上台领奖发表感言的瞬间，提到了自己的儿子。



爷爷对著映南说道：「我的人生过得很随兴，可是我运气很好，生下了我儿子，因为我他吃了不少苦」、「现在我知道自己不该马虎地过生活，每天都要向我儿子映南，报答他为我做的一切，虽然不晓得我能不能在死之前报答，但我会尽全力来报答他，这个奖…我要献给我的儿子映南。」



之后，回到家的史映南则默默待在房间里大哭一场。TAT

接著，爸爸史映南主动走进了史彗峻的房间，向他道歉：「对不起，我很后悔，你有困难的时候，我没有帮助你，没有支持你。」、「那是因为…爸爸觉得很自卑，我最后悔的就是对你动手，我不是讨厌你，我想要成为你的后盾，但我没有那个能力，我很气自己，实在气不过，因为你太优秀了，让我承受不了，因为你很了不起，让我害怕了起来。」



「你一直都做得很好，高中毕业后，你的零用钱都是自己赚的」表达了对儿子的认可。



彗峻回：「我也很抱歉，我知道你这么做是为我好。」、「这样说完，心结都解开了，知道爸爸是认可我的。」

爸爸问：「是不是该拥抱一下？」

彗峻回：「这样应该不太好」、爸爸：「好吧！那也是。」



两父子相视而笑…（太好哭了啦～～～）



大家是不是也被这个结尾给感动到了呢？TAT

（图：Netflix）

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