[有片]《HUSH》第一波Teaser公开！黄晸玟＋林润娥演出为月薪奔波的记者们生活日常

电视剧《HUSH》将於12月11日首播，由好久没有演出电视剧的黄晸玟，搭配少女时代润娥，演出平凡领月薪的上班族记者们，为了生活如何辛苦工作奔波，预计引发许多观众们的共鸣。
12月11日即将首播的JTBC新金土电视剧《HUSH》，於10月30日公开了第一波Teaesr前导预告影片，剧中演员们纷纷对著镜头比出「嘘」的动作，尤其是黄晸玟与润娥的ending令人超好奇剧情展开。这一篇短影片中也没有一句完整台词，相当符合《HUSH》的主题概念。
影片以发出无言警告的韩俊赫（黄晸玟饰）有点严肃的表情开始，伴随著报社中许多记者走动的声音，每个人纷纷把手指贴上了嘴唇发出「嘘」的警告，是什么样的秘密不能被公开谈论？看起来充满热情的四位菜鸟记者，正要高声有精神地自我介绍「我们是…」接下来的画面又是从长官到同仁一连串的「嘘」，更刺激观众们的好奇心。
画面中更出现了Hush在辞典中的说明画面，还用萤光笔画起这个英文字的意义是「嘘，安静点（不要问）」，搭配上主角黄晸玟与润娥意义深长的笑容，这个上班族的故事将如何展开，短短20秒内就观众们印象深刻。
今年底备受期待的作品《HUSH》将描述笔下功夫过人的菁英记者韩俊赫，与努力打拼的生计妹实习生李智秀（林润娥饰），两人共同成长的故事，而以及所有为了生活而努力的月薪记者们。与大家同样平凡的记者们，在生存与理想间有什么动摇著他们，是部愉快又充满活力的电视剧。当然因为黄晸玟与润娥的强大卡司合作，让观众们期待不已，即将接续热播中的《境遇之数》於12月11日晚间11点首播。
照片：《HUSH》Teaser截图
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