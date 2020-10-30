《青春紀錄》最賺人熱淚的片段，來自這三個男人！爺爺、爸爸、史彗峻

【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

（談及結局）家人是一輩子的，看到他們互相解開心結的模樣，真的是太好哭了啦！TAT

tvN 熱門韓劇《青春紀錄》在本週二正式完結，收視創下新高紀錄，若好奇大家的結局是如何的讀者們，歡迎點開下方的文章連結，再一次回味第16集的劇情。

＊《青春紀錄》結局超溫馨「白馬王子」朴寶劍&「短髮」朴素丹相視而笑引無限可能



回到主題，《青春紀錄》一路走來除了史彗峻（朴寶劍 飾）在事業打拼，與愛和友情的發展之外，在親情的部份也受到相當大的關注，與家人和夢想之間也許跌跌撞撞，但在苦盡甘來的最終，給觀眾們留下了許多溫暖和希望，尤其是解開心結的那瞬間，令人非常感動。

先來說說彗峻的爺爺（韓振熙飾演史閔基）和爸爸（朴守榮飾演史映南）之間，爺爺最終在模特兒界有了一番成功，還獲得了功勞獎，上台領獎發表感言的瞬間，提到了自己的兒子。



爺爺對著映南說道：「我的人生過得很隨興，可是我運氣很好，生下了我兒子，因為我他吃了不少苦」、「現在我知道自己不該馬虎地過生活，每天都要向我兒子映南，報答他為我做的一切，雖然不曉得我能不能在死之前報答，但我會盡全力來報答他，這個獎…我要獻給我的兒子映南。」



之後，回到家的史映南則默默待在房間裡大哭一場。TAT

接著，爸爸史映南主動走進了史彗峻的房間，向他道歉：「對不起，我很後悔，你有困難的時候，我沒有幫助你，沒有支持你。」、「那是因為…爸爸覺得很自卑，我最後悔的就是對你動手，我不是討厭你，我想要成為你的後盾，但我沒有那個能力，我很氣自己，實在氣不過，因為你太優秀了，讓我承受不了，因為你很了不起，讓我害怕了起來。」



「你一直都做得很好，高中畢業後，你的零用錢都是自己賺的」表達了對兒子的認可。



彗峻回：「我也很抱歉，我知道你這麼做是為我好。」、「這樣說完，心結都解開了，知道爸爸是認可我的。」

爸爸問：「是不是該擁抱一下？」

彗峻回：「這樣應該不太好」、爸爸：「好吧！那也是。」



兩父子相視而笑…（太好哭了啦～～～）



大家是不是也被這個結尾給感動到了呢？TAT

（圖：Netflix）

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