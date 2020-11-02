Super Junior曾经碰到过的奇异事！那一年人气大发，老天爷都天降神兽了XD 《认识的哥哥》别看磪有情长得柔弱美美的，个人技蛮令人震惊！ [有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

Super Junior的老粉、新粉们，大家有没有听过关於天降神兽赐予他们的奇异故事呢?

事情要追溯到2015年，对SuperJunior来说这是一个特殊的年份，因为这一年他们出道整整10周年。 而2015年的某日正好是Super Junior的「SUPER SHOW6」安可演唱会举办的日子，并且SUPER SHOW演出完成100场的目标即将实现，也是粉丝们最爱的主打歌《 Devil》首次公开的日子。 就在这个特别的日子里，突然一匹白色的独角兽出现在了演唱会公演场地-奥林匹克公园里。



一匹额头上长著尖尖角的白马出现在了公演场周围，这不就是童话里的独角兽嘛！啊，其实是一匹真马假独角兽啦~



然而看到它的粉丝们都很震惊，惊到什么程度呢? 好多人都没来得及掏手机拍认证照，独角兽就跑远了。



当时很多粉丝就在想这是上帝为祝贺SJ10周年+SUPER SHOW100次公演达成+Devil大发而赐予的独角兽吗? 还是我的眼睛出错了?

几个月后真相才被揭开。 原来那天女团April在周边拍摄歌曲《梦想糖》的MV，MV里正巧有一匹被扮成独角兽的白马，又正巧白马在奥林匹克公园散步，於是让SJ的粉丝们遇上了这一番奇景。



「图：NATE PHOTOS、SM娱乐、PANN」

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