Super Junior曾經碰到過的奇異事！那一年人氣大發，老天爺都天降神獸了XD 《認識的哥哥》別看磪有情長得柔弱美美的，個人技蠻令人震驚！ [有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

Super Junior的老粉、新粉們，大家有沒有聽過關於天降神獸賜予他們的奇異故事呢?

事情要追溯到2015年，對SuperJunior來說這是一個特殊的年份，因為這一年他們出道整整10周年。 而2015年的某日正好是Super Junior的「SUPER SHOW6」安可演唱會舉辦的日子，並且SUPER SHOW演出完成100場的目標即將實現，也是粉絲們最愛的主打歌《 Devil》首次公開的日子。 就在這個特別的日子里，突然一匹白色的獨角獸出現在了演唱會公演場地-奧林匹克公園裡。



一匹額頭上長著尖尖角的白馬出現在了公演場周圍，這不就是童話裡的獨角獸嘛！啊，其實是一匹真馬假獨角獸啦~



然而看到它的粉絲們都很震驚，驚到什麼程度呢? 好多人都沒來得及掏手機拍認證照，獨角獸就跑遠了。



當時很多粉絲就在想這是上帝為祝賀SJ10週年+SUPER SHOW100次公演達成+Devil大發而賜予的獨角獸嗎? 還是我的眼睛出錯了?

幾個月後真相才被揭開。 原來那天女團April在周邊拍攝歌曲《夢想糖》的MV，MV裡正巧有一匹被扮成獨角獸的白馬，又正巧白馬在奧林匹克公園散步，於是讓SJ的粉絲們遇上了這一番奇景。



「圖：NATE PHOTOS、SM娛樂、PANN」

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