崔岷植饰高龄实习生，韩韶禧扮创业CEO！韩版《高年级实习生》来袭，跨世代组合引爆期待！

实力派演员崔岷植与新生代女演员韩韶禧，即将在好莱坞电影《高年级实习生》（《The Intern》）韩国版翻拍作品中合作，这一消息一经公开便迅速成为影迷热议的焦点。

据悉，崔岷植与韩韶禧已确定出演《高年级实习生》韩国版的男女主角。 该片为2015年由南希・梅耶斯执导、劳勃・狄尼洛与安妮・海瑟薇主演的同名电影之翻拍版，当年原作以温暖细腻的方式描绘出跨世代的友情与职场成长，感动了全球无数观众。



在韩国翻拍版本中崔岷植将饰演70多岁、拥有丰富职场经验的高龄实习生「Ben」一角，而韩韶禧则化身30多岁、白手起家缔造创业传奇的女性CEO「Jules」，两人将携手展现一段世代差异下却彼此理解与成长的特别关系。 新作预计将融合原作的主旨与韩国文化情感，打造出具有本土特色的崭新版本。



本片由Anthology Studio负责制作，预计将於9月起正式进入拍摄准备阶段。 崔岷植作为韩国影坛的重量级资深演员，近年来多以深沉稳重的角色活跃於大银幕，而韩韶禧则凭藉电视剧与电影中展现的多样演技广受瞩目。 两人首度合作，不仅象徵韩国电影跨世代演员的精彩交会，也让人期待他们将如何诠释这段充满情感与启发的故事。

在观众对原作的深厚情感与高度期待之下，崔岷植与韩韶禧这对组合能否赋予故事全新生命、再次感动人心，成为2025年度最值得关注的韩国电影之一。

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