李正信＆权玄彬＆林娜荣＆康美娜＆李政植确定出演《雪国列车》副导演的新剧《Summer Guys》

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这部《Summer Guys》也是 #CNBLUE 成员 #李正信 退伍后的回归之作，期待他与 #权玄彬、#林娜荣、#gu9udan 成员 #康美娜 的合作呀！

《Summer Guys》讲的是四名性格各异的男生和女生为了让海边的破旧鸡尾酒吧重新焕发光采而努力的故事，在奉俊昊导演的《雪国列车》中担任副导演、执导过Netflix迷你剧《My Runway》的徐灿（音）担任导演。

李正信在剧中饰演性格苛刻的「冷都男」鲜於灿（音），是知名建设公司的小儿子、毕业於常春藤盟校，因为小时候经历的不为人知的创伤而生活在「必须做好」的强迫感之中。



这部剧也是被韩国内容振兴院2020年新媒体放送内容制作支援事业所选中的作品，在为期4个月的事前准备之后，已经於8月在济州岛开始拍摄，将通过全世界OTT平台，让大家看到济州岛美丽风光里的音乐、舞蹈与青春。



（图源：FNC，Sublime Artist Agency，YG，Jellyfish，Namoo Actors）

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