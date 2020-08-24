是赌徒也是检察官！《秘密森林2》中曹承佑最具代表性的BEST 4作品，演什么像什么～

除了演技非常多变外，他还是一位优秀的音乐剧演员！
最近因为演出电视剧《秘密森林2》的曹承佑，而受到许多观众的注意，其实已经出道20年的他，演过许多经典的电影，无论是自闭症患者或是赌徒，他都展现了惊人的演技实力！
1)《缘起不灭》（港:假如爱有天意）
这部2003年上映的爱情电影，一直到现在都还是非常的经典，最经典的一幕当然就是男女主角在雨中一起奔跑躲雨的样子，那羞涩的情感弥漫在整个空中～
2)《我的马拉松》
要说让观众最能记住曹承佑这三个字的作品，就不能不提到《我的马拉松》他所饰演20岁却只有5岁智力的青年尹楚原，这部改编自真实故事的电影，也创造出许多的经典台词，而且很多时候那些台词其实都是即兴发挥的呢！
3)《内部者们》（港:寒流黑金；台:万恶新世界）
改编自网路漫画的《内部者们》，其中检察官禹章勋，本来在漫画中是没有的，因此当初接演前曹承佑犹豫再三，后来再次证明他细腻的演技最适合这个角色的神韵，而且首次与李炳宪合作，就展现出不错的表现。
4)《老千》
代表作怎么少了《老千》，饰演赌徒高尼唯妙唯肖的模样，就算与众多大咖切磋演技也完全不逊色，还让他因此拿下许多男主角奖，再次证明了他坚强的演技。
(图：IG@tvndrama.official、缘起不灭、我的马拉松、内部者们、老千)
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