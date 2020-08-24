《玩什么好呢？》知美刘个别面谈「退货远征队」：李孝利「未婚但有同居男友，需要安排妇产科行程」

刘在锡最新身分，成为了《玩什么好呢？》中即将出道的女团「退货远征队」的企划公司代表知美刘，上周末播出的内容，为了与她们合作并签约，知美刘，先了解个别特性并询问他们经纪人的期待人选，还有她们在团队中的新名字。
8月22日播出的MBC节目《玩什么好呢？》，之前还是SSAK3中的刘Dragon，本集立刻变身为知美刘，担任「退货远征队」四成员李孝利、严正化、Jessi与华莎的企划代表。四人四色谈话的内容与要求事项大不同（除了对於音乐都一样是「Don’t Touch」），不过其中以李孝利最为犀利。
知美刘问李孝利说：「听说你老公也是做音乐的？」李孝利却回应：「我没有老公，我还没结婚啊。」「因为是女团，必须要未婚的。但我有男朋友喔，其中也有做音乐的朋友。」李孝利用这样的方式提起了老公李尚顺。
刘在锡继续问：「在公开场合约会的吗？」李孝利说：「都住在一起了，同居生活，不过我不想公开，也麻烦对我的成员们保密。」刘在锡专业地回应说有可能遭到其他人举报，李孝利说：「会小心的，尽量让那位朋友不要出门，反正他现在在济州岛应该也不太会被发现。」眼神相当锐利，语气也相当谨慎认真的样子，更令观众们发笑。
接著李孝利还特别要求：「虽然我没结婚，但是有想生个小孩，所以最近都有到妇产科检查，行程上需要错开并预留去妇产科的时间。」刘在锡还回应家中有生小孩的经验，却被李孝利直接一问「你结婚了吗？」刘在锡想了几秒钟说：「没有，我还没结婚，生小孩是认识的人有经验，我也是未婚喔。」刘在锡也投入这个单身的情境剧。
李孝利突然开始撩了起来，问：「那你的理想型是哪种？像我这样的类型如何呢？我是很开放的类型。」刘在锡显得手足无措了起来，赶紧说自己是相反类型的人，令观众们觉得两人的情境对话也太搞笑了。下周四人将一起与知美刘进行会议讨论，成员们分别会取什么样的艺名呢？
照片：MBC《玩什么好呢？》截图
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究