是賭徒也是檢察官！《秘密森林2》中曹承佑最具代表性的BEST 4作品，演什麼像什麼～

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除了演技非常多變外，他還是一位優秀的音樂劇演員！

最近因為演出電視劇《秘密森林2》的曹承佑，而受到許多觀眾的注意，其實已經出道20年的他，演過許多經典的電影，無論是自閉症患者或是賭徒，他都展現了驚人的演技實力！



1)《緣起不滅》（港:假如愛有天意）

這部2003年上映的愛情電影，一直到現在都還是非常的經典，最經典的一幕當然就是男女主角在雨中一起奔跑躲雨的樣子，那羞澀的情感瀰漫在整個空中～



2)《我的馬拉松》

要說讓觀眾最能記住曹承佑這三個字的作品，就不能不提到《我的馬拉松》他所飾演20歲卻只有5歲智力的青年尹楚原，這部改編自真實故事的電影，也創造出許多的經典台詞，而且很多時候那些台詞其實都是即興發揮的呢！



3)《內部者們》（港:寒流黑金；台:萬惡新世界）

改編自網路漫畫的《內部者們》，其中檢察官禹章勳，本來在漫畫中是沒有的，因此當初接演前曹承佑猶豫再三，後來再次證明他細膩的演技最適合這個角色的神韻，而且首次與李炳憲合作，就展現出不錯的表現。



4)《老千》

代表作怎麼少了《老千》，飾演賭徒高尼唯妙唯肖的模樣，就算與眾多大咖切磋演技也完全不遜色，還讓他因此拿下許多男主角獎，再次證明了他堅強的演技。



(圖：IG@tvndrama.official、緣起不滅、我的馬拉松、內部者們、老千)

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